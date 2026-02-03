Logo
Страст јача од разума: Ови знакови имају једну слабост

Извор:

Индекс

03.02.2026

12:48

Horoskop
Док неки успијевају одољети искушењу, астролози тврде да су одређени хороскопски знакови једноставно програмирани за импулсивну куповину.

Њихова страст према новим стварима и слабост према лијепом често над‌јачају глас разума и стање на банковном рачуну.

Ово су три хороскопска знака која не могу одољети добро распродаји.

Ован

Владар Овна је Марс, планет акције и импулсе па зато не чуди што се овај знак налази на врху пописа.

Овнови функционишу по принципу "види, жели, купи". За њих је чекање и дуго размишљање права мука.

Када виде нешто што им се свиђа, посебно ако је на снижењу, осјећају неодољив порив да то посједују одмах.

Не ради се увијек о потреби, већ о узбуђењу лова и тренутном задовољству.

Њихове куповине су брзе, одлучне и често непланиране. Ован ће без проблема купити најновији гадгет иако стари још савршено ради или спортску опрему за хоби којим ће се можда бавити само седам дана.

Распродаја је за њих само зелено свјетло да без грижње савјести удовоље својој импулсивној природи.

Лав

Лавови обожавају луксуз, гламур и све што им помаже да буду у центру пажње.

За њих, куповина није само набавка ствари, већ инвестиција у њихов имиџ.

Када виде познати бренд на снижењу, то доживљавају као прилику коју је гријех пропустити.

Посједовање квалитетних и лијепих ствари чини да се осјећају моћно и успјешно.

Осим што воле угађати себи, Лавови су и јако великодушни према другима.

Често ће на распродајама куповати скупе поклоне за пријатеље и породицу како би показали своју наклоност.

Њихов мото је "заслужујем најбоље", а попуст им само потврђује да је свемир на њиховој страни и да им омогућује живот на високој нози, чак и уз мало повољнију цијену.

Вага

Ваге, којима влада Венера, планета љепоте и умјетности, имају урођен осјећај за естетику и хармонију.

Њихова слабост су лијепе ствари - од од‌јеће и накита до декорација за кућу.

Оне не могу одољети предмету који ће њихов живот или простор учинити љепшим, а распродаја је савршен изговор да си "приуште још мало љепоте".

Иако су познате по својој неодлучности, када је у питању куповина, та неодлучност их може довести до тога да купе више ствари јер се не могу одлучити за само једну.

За Вагу је куповина естетско искуство и оне истински уживају у бирању предмета који одражавају њихов профињен укус.

Попуст им само олакшава одлуку да си приуште оно што им је запело за око.

*Ако сте се препознали у неком од ових описа, не брините. Сви се понекад волимо почастити, а мало "терапије куповином" с времена на вријеме није наодмет.

*Ипак, можда не би било лоше оставити кредитну картицу код куће током сљедеће сезоне великих снижења, преноси Индекс.

Хороскоп

астрологија

