''Сви су мислили да је Здравко Чолић умро'': Објава шокирала јавност

Након што је објављена информација да је на кућу Здравка Чолића бачена бомба, медији у Србији присјетили су се једне недавне објаве која је шокирала јавност.
Корисница мреже Икс се присјетила анегдоте која је везана за Здравка Чолића.
"Изашла ми је фотка на Гуглу и подсјетила ме на то кад је колегиница на данашњи дан нашла неки рам у фирми и одштампала фотку Здравка Чолића и урамила, али пошто је штампач црно-бијели и рам црни, сви су мислили да је Чола умро", написала је корисница.
Док је некима ова ситуација била смијешна, други су је ипак схватили као неслану шалу.
"Немојте се за*ебавати са тим стварима, молим вас", "Само нам је још он остао, нека је жив и здрав хиљаду година", "И даље ми је ово смијешно", "Пу, пу, далеко било", били су само неки од коментара.
Како су пренијели медији у Србији, јутрос око 5 часова на кућу познатог пјевача Здравка Чолића на Дедињу бачена је експлозивна направа.
Полиција и тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду обавили су увиђај на лицу мјеста.
Према првим информацијама, у нападу нико није повријеђен, али је причињена материјална штета.
На фасади куће уочена су оштећења, као и на једном возилу које се налазило у дворишту.
Истрага је у току, а надлежни органи раде на утврђивању свих околности овог догађаја.
