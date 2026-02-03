Logo
''Сви су мислили да је Здравко Чолић умро'': Објава шокирала јавност

Извор:

Ало

03.02.2026

12:17

''Сви су мислили да је Здравко Чолић умро'': Објава шокирала јавност

Након што је објављена информација да је на кућу Здравка Чолића бачена бомба, медији у Србији присјетили су се једне недавне објаве која је шокирала јавност.

Корисница мреже Икс се присјетила анегдоте која је везана за Здравка Чолића.

Кућа Здравка Чолић

Сцена

Ово је кућа Здравка Чолића на коју је бачена бомба

"Изашла ми је фотка на Гуглу и подсјетила ме на то кад је колегиница на данашњи дан нашла неки рам у фирми и одштампала фотку Здравка Чолића и урамила, али пошто је штампач црно-бијели и рам црни, сви су мислили да је Чола умро", написала је корисница.

Док је некима ова ситуација била смијешна, други су је ипак схватили као неслану шалу.

"Немојте се за*ебавати са тим стварима, молим вас", "Само нам је још он остао, нека је жив и здрав хиљаду година", "И даље ми је ово смијешно", "Пу, пу, далеко било", били су само неки од коментара.

Бачена бомба на његову кућу

Како су пренијели медији у Србији, јутрос око 5 часова на кућу познатог пјевача Здравка Чолића на Дедињу бачена је експлозивна направа.

Полиција и тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду обавили су увиђај на лицу мјеста.

zdravko colic

Сцена

Откривено ко је био у вили Здравка Чолића кад је бачена бомба

Према првим информацијама, у нападу нико није повријеђен, али је причињена материјална штета.

На фасади куће уочена су оштећења, као и на једном возилу које се налазило у дворишту.

Истрага је у току, а надлежни органи раде на утврђивању свих околности овог догађаја.

Тагови:

Здравко Чолић

Бомба на кућу Здравка Чолића

Здравко Чолић бомба

