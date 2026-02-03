Logo
Ово је кућа Здравка Чолића на коју је бачена бомба

Кућа Здравка Чолић на коју је бачена бомба
Фото: Screenshot

На кућу Здравка Чолића на Дедињу бачена је бомба. Према незваничним информацијама, у бомбашком нападу нико није страдао, али је причињена огромна материјална штета.

Увиђај на лицу мјеста врше полиција и тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду.

Подсјећамо, Здравко Чолић са својом породицом, супругом Александром и кћеркама Уном и Ларом, ужива у луксузној вили на Дедињу.

Најновија вијест

Србија

Бачена бомба на вилу Здравка Чолића: Испливале прве информације

Популарни Чола живи у мирном дијелу са супругом Александром и кћеркама Уном Звезданом и млађом кћерком Ларом.

Окружена зеленилом

Чолина вила је окружена зеленилом, испред које се налази велико двориште, двије капије и високе мјере сигурности, коју он никад није истицао у јавности.

Кућа Здравка Чолића

Луксуз, базен и прелијепа тераса су нешто што одликује дом Чолића.

Сигурно један од најљепших дијелова куће је двориште у којем се налази базен. Породица доста времена проводи окружена природом, а Уна сваки пут користи лијепо вријеме како би осунчала своје згодно тијело.

Дом Чолића обилује огледалима, па млада Уна користи сваку прилику да уради понеки "селфи". За вријеме љетног периода, у дворишту се налази и трамполина, за коју нико до сада није знао да постоји. Њу је Уна вјероватно користила када је била млађа.

Комшије и те како цијене Чолу, а једна од њих признала је да је први сусрет са Здравком имала на дјечјем игралишту.

Здравкова вила у Београду је једна од најскупљих на естради.

Бомба на кућу Здравка Чолића

Здравко Чолић

kuća

Бомба

