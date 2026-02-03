Трудна Едита усред ноћи објавила поруку која је многе забринула

Извор:
Вијест да је пјевачица Едита Арадиновић раскинула са својим дечком Ненадом Стевићем, иако је у трећем мјесецу трудноће изненадила је јавност.
Подсјетимо, пар се само једном појавио у јавности заједно, на концерту Емине Јаховић, иако је прије и након тога Едита објављивала њихове заједничке фотографије, те је вијест о краху љубави била велики шок.
Иако се за сада поводом ситуације није оглашавала, Едита је у току ноћи поставила стори који је многе забринуо.
Истицала је своје емоције, слушала тужне пјесме, а у једном моменту објавила је да слуша песму Усније Реџепове "Животе мој".
"СОС. Зовите хитну", написала је.
"Само пјесма зна да ме врати у дане кад срећна сам била... Јаоооо", наставила је.
"Уснија побиједила. Пријатно", комплетна је порука коју је написала на сторију.
Подсјетимо, како тврди извор блиских пару, њих двоје су донијели заједничку и промишљену одлуку да се разиђу, али да остану у коректним и пријатељским односима, без тензија и јавних сукоба.
Вијест о раскиду први је наводно са најближим кругом пријатеља подијелио управо Стевић, који се у том тренутку налазио на путовању на Тајланду, и то без популарне пјевачице.
Према ријечима извора, одлука о разлазу није донијета импулсивно, већ након дужег периода разговора и размишљања, током ког су обоје схватили да им се животни путеви разилазе.
Едита, која са Стевићем очекује дијете, тренутно је у потпуности посвећена трудноћи, свом здрављу и професионалним обавезама. Како наводе извори блиски пјевачици, она је одлучна да у овај нови животни период уђе смирено, фокусирано и без додатног стреса, те је окренула нови животни лист.
Управо из тог разлога, пар је одлучио да приватне ствари задржи далеко од очију јавности и да се не оглашава званичним саопштењима, преноси "Телеграф".
