Ојданић открио која пјевачица је највећа дама, није усудио да јој се удвара

Ера Ојданић познат је као пјевач који нема длаке на језику, те је тако говорећи о својим колегиницама открио која од њих је највећа дама.
Иако све колегинице цијени и поштује, глумица и пјевачица Снежана Савић одувијек је заузимала посебно мјесто у Ерином срцу.
– Посебне симпатије и посебно ми је била драга, глумица и пјевачица Снежана Савић. Она је једна дивна дама на естради. Тада у то вријеме радили смо много концерата, али ми је она од свих тих мојих колегиница била најближа срцу и души, јер је стварно велика дама – признао је Ојданић.
Ипак, како је рекао, Снежани се никада није удварао.
– Никада нисам ни покушао да јој се удварам, само сам је изузетно цијенио и поштовао – открио је једном приликом за Гранд.
