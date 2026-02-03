Logo
Ојданић открио која пјевачица је највећа дама, није усудио да јој се удвара

03.02.2026

09:35

Ера Ојданић познат је као пјевач који нема длаке на језику, те је тако говорећи о својим колегиницама открио која од њих је највећа дама.

Иако све колегинице цијени и поштује, глумица и пјевачица Снежана Савић одувијек је заузимала посебно мјесто у Ерином срцу.

– Посебне симпатије и посебно ми је била драга, глумица и пјевачица Снежана Савић. Она је једна дивна дама на естради. Тада у то вријеме радили смо много концерата, али ми је она од свих тих мојих колегиница била најближа срцу и души, јер је стварно велика дама – признао је Ојданић.

Ипак, како је рекао, Снежани се никада није удварао.

– Никада нисам ни покушао да јој се удварам, само сам је изузетно цијенио и поштовао – открио је једном приликом за Гранд.

Ера Ојданић

