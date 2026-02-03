Кетрин О'Хара и њен супруг крили мистериозну болест

03.02.2026
09:28
Коментари:0
Глумица Кетрин О'Хара и њен супруг Бо Велч наводно нису откривали пријатељима информације о њеној мистериозној болести прије смрти.
О'Хара је преминула у петак у 71. години, потврдила је њена агенција ЦАА, након што је ТМЗ први објавио вијест.
"Вишеструко награђивана глумица, списатељица и комичарка преминула је у свом дому у Лос Анђелесу након кратке болести", гласило је штуро саопштење.
Ватрогасци из Лос Анђелеса изјавили су да су у раним јутарњим сатима реаговали на позив.
Транспортована је у болницу у "озбиљном" стању.
Узрок смрти још увијек није објављен, али према аудио снимку до којег је дошао Паге Six, имала је потешкоћа с дисањем током посљедњих сати.
Према "Daily Maily", Велч је можда знао "шта слиједи", али многи од најближих пријатеља О'Харе остали су "у незнању о њеном стању током посљедњих дана".
Неки пријатељи били су, како се наводи, у потпуном шоку након њене смрти.
Осим супруга, О'Хара оставља и синове Метјуа (31) и Лука (29).
Легенда комедије стекла је ширу популарност захваљујући улози у филму "Сам у кући" из 1990. године, преноси "ЦДМ".
