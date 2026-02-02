Маја Николић се скинула на Грмечу

02.02.2026
19:02
Коментари:1
Пјевачица Маја Николић навикла је јавност на своје контроверзно понашање и јавне испаде, а сада се скинула и сликала на снијегу.
Наиме, Маја је увијек спремна да читаву јавност изненади својим поступцима и изјавама, а сада је објавила фотографије на којима је видимо у доњем вешу и црном топу са голим стомаком како позира на снијегу.
Она није марила за то што је напољу дебели минус и снијег, скинула се и изашла је напоље како би направила слике које не престају да се коментаришу.
Маја је на глави носила шубару и чизме са крзном, а на првој слици се попела на пањ и ту је позирала, а касније је направила слике и са псом.
У опису слика написала је да је одрадила изазов који је, како каже, само за храбре. Уједно је открила да се налази на Грмечу гдје су слике и настале.
"Сликање у снијегу у купаћем костиму. послушате пјесму коју мушкарци и жене обожавају! Сњежни изазов за храбре. На Грмечу је дебели минус", стоји у објави.
