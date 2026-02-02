Logo
Large banner

Маја Николић се скинула на Грмечу

02.02.2026

19:02

Коментари:

1
Маја Николић се скинула на Грмечу

Пјевачица Маја Николић навикла је јавност на своје контроверзно понашање и јавне испаде, а сада се скинула и сликала на снијегу.

Наиме, Маја је увијек спремна да читаву јавност изненади својим поступцима и изјавама, а сада је објавила фотографије на којима је видимо у доњем вешу и црном топу са голим стомаком како позира на снијегу.

Она није марила за то што је напољу дебели минус и снијег, скинула се и изашла је напоље како би направила слике које не престају да се коментаришу.

Маја Николић
Маја Николић

Маја је на глави носила шубару и чизме са крзном, а на првој слици се попела на пањ и ту је позирала, а касније је направила слике и са псом.

У опису слика написала је да је одрадила изазов који је, како каже, само за храбре. Уједно је открила да се налази на Грмечу гд‌је су слике и настале.

"Сликање у снијегу у купаћем костиму. послушате пјесму коју мушкарци и жене обожавају! Сњежни изазов за храбре. На Грмечу је дебели минус", стоји у објави.

Подијели:

Таг:

Maja Nikolić

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Алкараз отказао наредни турнир

Тенис

Алкараз отказао наредни турнир

16 ч

0
Дочек рукометаша Хрватске уз Томпсона

Регион

Дочек рукометаша у Загребу очекиван: Усташке заставе и Томпсон

16 ч

7
Слон усмртио туристу у Националном парку на Тајланду

Свијет

Слон усмртио туристу у Националном парку на Тајланду

16 ч

0
Бијело дугме има новог пјевача? Милић Вукашиновић каже да Брега не да те паре

Сцена

Бијело дугме има новог пјевача? Милић Вукашиновић каже да Брега не да те паре

16 ч

0

Више из рубрике

Бијело дугме има новог пјевача? Милић Вукашиновић каже да Брега не да те паре

Сцена

Бијело дугме има новог пјевача? Милић Вукашиновић каже да Брега не да те паре

16 ч

0
Едита проговорила: Оставила сам га због моје несигурности и страха

Сцена

Едита проговорила: Оставила сам га због моје несигурности и страха

17 ч

0
Јована Јеремић била на мети уцјене, тражили јој 20.000 евра због голих слика

Сцена

Јована Јеремић била на мети уцјене, тражили јој 20.000 евра због голих слика

18 ч

2
Затворен мост и блокиран саобраћај због Мирке Васиљевић

Сцена

Затворен мост и блокиран саобраћај због Мирке Васиљевић

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

14

Маск позван на испитивање у тужилаштво

11

12

Модричанин украо пет трактора, ево колика га робија чека

11

10

Минић са амбасадором Словачке у БиХ: Српска опредијељена за спровођење реформских активности

11

08

Син норвешке принцезе на суђењу због силовања

11

06

Добојлија (31) иза решетака због обљубе и пребијања малољетнице

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner