Бијело дугме има новог пјевача? Милић Вукашиновић каже да Брега не да те паре

Аваз

02.02.2026

18:28

Музичар Милић Вукашиновић осврнуо се на гласине да бенд Бијело дугме има новог пјевача Исака Шабановића те је том приликом оштро прозвао свог колегу Горана Бреговића.

Друштвеним мрежама раније су се прошириле тврдње да је Бреговић наводно платио 250.000 евра како би се Шабановић прикључио Бијелом дугмету, што је Вукашиновић одлучно демантовао.

"То је класична лажна вијест. Мене је то насмијало, искрено да кажем. 250.000 евра да Бреговић да пјевачу који би ду*е дао само да буде дио те групе. Он не би кафу платио, а камоли да да те паре. Он воли паре, то је тако. Не мислим само на Исака, него на било којег пјевача. Сви би дали све само да буду дио тог састава", рекао је Вукашиновић током гостовања у емисији "Премијера - Викенд специјал" на Пинку.

милић вукашиновић

Сцена

Милић Вукашиновић открио праву истину о здрављу након ампутације ноге

Бреговић се до сада није оглашавао поводом ових навода. Вукашиновић је у истом интервјуу, између осталог, открио да је написао аутобиографију, а да су наставци већ у плану. Најавио је и да намјерава писати о својој кћерки Маји Авдибеговић, која је преминула 2018. године.

"У трећем дијелу ће то бити. У другом дијелу ће бити све везано за Лондон. Ја сам с Ханком Палдум направио највећу револуцију у музици и и данас мислим да су непревазиђени. Те двије пјесме су развалиле Југославију. Три године су се само те три пјесме вртјеле", казао је Вукашиновић.

Вукашиновић је и бивши бубњар Бијелог дугмета. Посљедњи пут је наступао за њих 2005. године у фамозној опроштајној турнији.

