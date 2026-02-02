Logo
Вања Мијатовић проговорила о разводу: "Било је турбулентно"

Гранд

02.02.2026

14:45

0
Пјевачица Вања Мијатовић у 2026. годину ушла је са много емоција и искустава која су је, како сама признаје, додатно ојачала.

Иза ње је период испуњен лијепим, али и мање лијепим тренуцима, који су оставили снажан траг како на приватном, тако и на професионалном плану.

Један од најтежих момената у претходној години свакако је био развод од супруга, о чему је Вања отворено говорила у "Гранд специјалу" .

Ипак, пјевачица истиче да на све гледа као на важне животне лекције и да у будућност иде са оптимизмом.

"Идемо даље, Нова година је, нова енергија, лепе ствари, нове песме и надам се мало боља година да ће бити", рекла је она и осврнула се на љубавни живот:

"Било је турбулентно. Било је лепих и мало мање лепих, али врло поучно".

