Милић Вукашиновић открио праву истину о здрављу након ампутације ноге

Блиц

23.09.2025

19:21

Милићу Вукашиновићу недавно је ампутирана нога, а сад искрено је говорио о здравственом стању и томе како се тренутно осјећа.

Милић је открио да се добро осјећа, али да има проблеме са алергијом.

"Имам неку алергију на кожи, са тим се борим. Не могу дијагнозу да ми нађу или од лијекова или од хране. Морам ићи да дам оно за алергију, да ме избоду, да видим на шта је организам реаговао. Иначе сам добро, супер сам. Борим се са овом протезом, радим на томе да ми ураде протезу са оним повијајућим кољеном. Углавном сам код куће, само је ово нешто компликовано. Пијем седам лијекова сваки дан. Нога је у реду, само ето тај проблем са протезом. Морам то да ријешим са алергијом, изгледа грозно", рекао је Вукашиновић.

По повратку кући, његово стање се стабилизовало, али како је изјавила његова супруга Сузана, усљед замјене протезе било је неопходно да поново крене на рехабилитацију како би се прилагодио новој ситуацији.

"Милић је добро хвала Богу, одлично. Он је и даље на рехабилитацији, пошто су му мијењали протезу. Отворено му је кољено, али са овом протезом је све лакше и терапијама ће бити добро", рекла је Вукашиновићева супруга.

Milić Vukašinović

