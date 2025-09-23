Logo

Срце ми је украдено: Нова фотка Сабаленке и Ђоковића привукла пажњу

Срце ми је украдено: Нова фотка Сабаленке и Ђоковића привукла пажњу

Ово љето било је за Арину Сабаленку - и више него добро!

Освојила је УС опен, а вријеме прије и послије турнира искористила је Бјелорускиња квалитетно - одмарала, дружила се, излазила, уживала у чарима мора и... дружења са Новаком Ђоковићем.

Сабаленка је на свом Инстаграм профилу подијелила низ фотографија са описом "Грчка је украла моје срце".

Нема сумње да је ово љето Арини и те како пријало.

Међутим, нови Аринин стори буди дилему: да ли је и даље у Грчкој и да ли је можда посјетила свог великог пријатеља Новака Ђоковића? Јер, Бјелорускиња је своје пратиоце изненадила новом фотографијом на којој се налази - управо са Новаком Ђоковићем.

Ако је судити по окружењу, али и њиховој одјећи, може се закључити да су вјероватно заједно играли тенис.

Подигла буру на Инстаграму

Прије неколико дана подигла је општу буру објавивши провокативне фотографије са сестром Тонечком.

Арина се фотографисала са сестром Тонечком, али у прилично провокативним позама и са неприкладним потезима, гдје је изгледа као да ће се њих двије пољубити.

Осим тога, тенисерка је имитирала "тигрицу", како је и зову, показивала је канџе ка сестриним грудима.

Све те фотографије погледајте у галерији у наставку.

Арина Забаленка

