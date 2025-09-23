Logo

Познат сљедећи турнир Новака Ђоковића

23.09.2025

14:41

Познат сљедећи турнир Новака Ђоковића
Фото: Tanjug/AP/Adam Hunger

Српски тенисер Новак Ђоковић, уједно и најбољи тенисер у историји овог спорта, потврдио је своје учешће на Мастерс турниру у Шангају, гдје је играо и претходне године када је поражен у финалу од Јаниса Синера са 2:0.

Направио је велику паузу Новак Ђоковић, чак пет година није играо у Шангају, а онда се вратио прошле године и дошао је до самог финала, али тамо је од њега био бољи Јаник Синер, док су редом падали Алекс Микелсен, Флавио Коболи, Роман Сафијулун, Јакуб Меншик и Тејлор Фриц.

Било је право питање гдје ће Новак Ђоковић играти следећи турнир после Ју-Ес Опена, а сада је и откривено.

Ово су потврдили сами организатори путем својих јавних гласила, гдје су рекли да им се Новак Ђоковић поново враћа на њихов турнир, а и иначе у земљу, гдје је Ноле изузетно вољен.

Они су објавили и снимак у његову част.

(Телеграф.рс)

Новак Ђоковић

