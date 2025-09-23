Огласио се УКЦ: Откривене неправилности с платама, једна особа суспендована

Извор:
АТВ
23.09.2025
14:31
Коментари:2
Универзитетски клинички центар Републике Српске огласио се о случају проневјере новца, о којој се спекулише у јавности, наводећи да је Економска служба открила неправилности у вези са обрачуном плате појединим радницима, тј. неоснованим повећавањима примања.
У УКЦ наводе да није ријеч о ”афери” и да је случај пријављен надлежним службама и органима.
”Важно је напоменути да се није догодило то да су оштећени радници установе, како се шпекулише у јавности, те да никоме од радника плата није смањена нити је оштећен ико од запослених. Оштећен је само УКЦ Републике Српске као правно лице”, саопштио је УКЦ Републике Српске.
Додају да је након откривања случаја, наложено да се врате сва средстава УКЦ-у, односно ”неколико хиљада марака”, што је и учињено.
”Када је прикупљена сва потребна документација, наређена је интерна ревизија, а радници код којих су уочене неправилности у исплати плата су имали обавезу да приложе писмене изјаве. Пријаве су предате надлежним службама на даљу обраду. Инсистирамо да се све испита и дође до истине, а ако буду утврђена кривична дјела да се одговорни адекватно казне”, наводе у УКЦ Републике Српске.
Додају да је због цијелог случаја суспендован један радник УКЦ-а и да случај неће коментарисати док траје истрага.
За АТВ је потврђено да је све пријављено полицији и да су предмет преузели инспектори за привредни криминалитет ПУ Бањалука који предузимају неопходне мјере и радње на утврђивању свих околности овог случаја. Полицији је достављена обимна документација која се ”чешља”.
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
7 ч0
Најновије
Најчитаније
16
23
16
23
16
22
16
19
16
19
Тренутно на програму