Пензионер у Српској добија пензију 75 година

Бројни пензионери у Републици Српској своју зарађену пензију примају деценијама, а један од њих чак 75 година.
Према подацима Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, корисник који најдуже остварује право на пензију је М.З. рођен 1931. године, из Зворника.
"Он је корисник породичне пензије непрекидно од 1950. године, што значи да право користи већ 75 година", рекли су за ИнфоБијељину из Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске.
Одмах након њега, по дужини трајања кориштења пензијског права слиједи З.Р. рођена 1945. године са подручја Рибника, корисник породичне пензије од 1952. године или 73 године.
"Сљедећа је Д. В. рођена 1933. године са пребивалиштем у Нишу, корисник породичне пензије од 1958. године односно 67 година”, рекли су порталу ИнфоБијељина из Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске.
