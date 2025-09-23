Logo

Пензионер у Српској добија пензију 75 година

Извор:

ИнфоБијељина

23.09.2025

11:25

Пензионер у Српској добија пензију 75 година
Фото: Matthias Zomer/Pexels

Бројни пензионери у Републици Српској своју зарађену пензију примају деценијама, а један од њих чак 75 година.

Према подацима Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, корисник који најдуже остварује право на пензију је М.З. рођен 1931. године, из Зворника.

"Он је корисник породичне пензије непрекидно од 1950. године, што значи да право користи већ 75 година", рекли су за ИнфоБијељину из Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске.

marke novac KM

Друштво

Огласили се из Фонда ПИО: Ако не доставите ову потврду, губите породичну пензију

Одмах након њега, по дужини трајања кориштења пензијског права слиједи З.Р. рођена 1945. године са подручја Рибника, корисник породичне пензије од 1952. године или 73 године.

"Сљедећа је Д. В. рођена 1933. године са пребивалиштем у Нишу, корисник породичне пензије од 1958. године односно 67 година”, рекли су порталу ИнфоБијељина из Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске.

