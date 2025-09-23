Знате ли га ријешити? Задатак из математике изазвао жустру расправу на мрежама

23.09.2025
08:42
Коментари:0
Један задатак из математике, преузет из хрватског уџбеника, изазвао је жустру расправу међу родитељима и учитељима.
Овај текстуални задатак намијењен је ученицима 3. разреда, али је задао велике главобоље, муке и недоумице и најбистријим умовима одраслих.
Фотографија математичког задатка објављена је на Фејсбук страници “Математика потпуно ријешени задаци”, уз коментар: “Ово је задатак из понављања градива трећег разреда основне школе! Како може бити примјерен знању које имају дјеца на крају 3. разреда основне школе? Питање је сад!”
А спорни задатак, око чијег рјешења се посвађало пола Балкана, гласи: “Брат и сестра су прије 15 година заједно имали 25 година. Колико ће година заједно имати за 15 година?”
Објава је одмах изазвала бројне реакције и коментаре, пише Жена Блиц.
“Овакви напредни задаци раде се на додатној настави! Вјероватно је у уџбенику био означен као ‘за оне који желе да знају више’. У разреду осим дјеце са потешкоћама постоје и она која су напредна, па се њима дају овакви задаци”, пишу учитељи.
Занимљивости
У ова два хороскопска знака се рађају највјернији партнери
Поједини родитељи, са друге стране, истичу да су задаци са текстом претешки за одређену групу дјеце и сматрају да би требало да се сведу на минимум.
Постоје и они који се плаше да су овакве реакције знак попуштања образовног система.
“Најбоље да сви за петицу из сваког предмета морају само да знају да прочитају наслов из уџбеника. Онда се чудимо што генерације постају све слабије. Нису крива дјеца, већ родитељи који их не подстичу да уче. Резултат је да ученици не знају ни сабирати без калкулатора, а камоли множити и дијелити. А послије су сви одликаши, док истовремено падају на државној матури”, један је од коментара.
Здравље
Цеца ово пије свако јутро: Напитак који топи сало, раван стомак је загарантован
Када су рјешења у питању, најчешће су се спомињала два одговора – 55 и 85. У наставку вам приказујемо поступак и одговор који је једини тачан.
Корак 1: Одредимо године у овом тренутку
Ако су прије 15 година заједно имали 25 година, значи да су у међувремену обоје остарили по 15 година. Дакле: 15 + 15 = 30 година више.
Њихове садашње године заједно износе: 25 + 30 = 55 година.
Свијет
Земљотрес магнитуде 3.1 степени Рихтера регистрован у Медитерану
Корак 2: Одредимо године за 15 година
Ако прође још 15 година, обоје ће поново имати по 15 година више, што значи: 15 + 15 = 30 година више.
Њихове године заједно за 15 година биће: 55 + 30 = 85 година. И то је тачан одговор.
Здравље
2 ч0
Свијет
2 ч0
Занимљивости
3 ч0
Србија
3 ч0
Најновије
Најчитаније
11
29
11
28
11
25
11
17
11
12
Тренутно на програму