Земљотрес магнитуде 3.1 степени Рихтера регистрован у Медитерану

23.09.2025

08:25

Земљотрес магнитуде 3.1 степени Рихтера регистрован у Медитерану
Фото: ЕМСЦ

Земљотрес магнитуде 3.1 степени Рихтера забиљежен је у 07:55 часова, на подручју Медитерана.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 35.4694 и дужине 22.8827.

srcani udar pixabay ilustracija

Здравље

Симптоми који могу указивати на присуство тромба у организму

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 40.2 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

(Телеграф.рс)

Земљотрес

Mediteran

