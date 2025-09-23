Земљотрес магнитуде 3.1 степени Рихтера регистрован у Медитерану

23.09.2025
08:25
Земљотрес магнитуде 3.1 степени Рихтера забиљежен је у 07:55 часова, на подручју Медитерана.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 35.4694 и дужине 22.8827.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 40.2 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
