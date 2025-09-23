Logo

Власти упозориле: Стиже катастрофа

23.09.2025

08:03

Коментари:

0
Власти упозориле: Стиже катастрофа

Кинеске власти су најавиле обуставу рада, школа и саобраћаја у Шенжену и десетак већих јужних градова због приближавања тајфуна Рагаса.

Очекује се да ће тајфун "изазвати озбиљне посљедице, уз вјетар, кишу, таласе и поплаве од уторка увече", написале су градске власти Шенжена у саопштењу на друштвеним мрежама.

супертајфун Рагаса

Свијет

Супертајфун упалио све аларме: Прекида се настава, затварају аеродроми

"Осим спасилаца и оних који пружају основне услуге, становништво се моли да не излази из кућа ако није неопходно", додаје се у саопштењу.

У подручју које ће погодити тајфун живи више десетина милиона људи.

Подијели:

Тагови:

Кина

tajfun

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Израел неће присуствовати сједници Савјета безбједности УН

Свијет

Израел неће присуствовати сједници Савјета безбједности УН

49 мин

0
Вучић са Рубиом: На столу и повлачење признања тзв. Косова?

Свијет

Вучић са Рубиом: На столу и повлачење признања тзв. Косова?

1 ч

0
Због дронова затворен ваздушни простор над аеродромом у Ослу

Свијет

Због дронова затворен ваздушни простор над аеродромом у Ослу

1 ч

0
Сијарто: Мађарска неће престати да увози енергенте из Русије

Свијет

Сијарто: Мађарска неће престати да увози енергенте из Русије

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

42

Знате ли га ријешити? Задатак из математике изазвао жустру расправу на мрежама

08

39

У Вишеграду лов на предаторе

08

37

Цеца ово пије свако јутро: Напитак који топи сало, раван стомак је загарантован

08

35

Ове холивудске звијезде потписале писмо поводом суспензије Џимија Кимела

08

31

У ова два хороскопска знака се рађају највјернији партнери

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner