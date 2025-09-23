Власти упозориле: Стиже катастрофа

23.09.2025
08:03
Коментари:0
Кинеске власти су најавиле обуставу рада, школа и саобраћаја у Шенжену и десетак већих јужних градова због приближавања тајфуна Рагаса.
Очекује се да ће тајфун "изазвати озбиљне посљедице, уз вјетар, кишу, таласе и поплаве од уторка увече", написале су градске власти Шенжена у саопштењу на друштвеним мрежама.
Свијет
Супертајфун упалио све аларме: Прекида се настава, затварају аеродроми
"Осим спасилаца и оних који пружају основне услуге, становништво се моли да не излази из кућа ако није неопходно", додаје се у саопштењу.
Typhoon Ragasa: Residents Evacuated From Floods As Typhoon Ragasa Barrels Through Philippines#TyphoonRagasa #Philippines #DNAVideos — DNA (@dna) September 23, 2025
For more videos, click here https://t.co/6ddeGFqM3o pic.twitter.com/jkk48bp6DN
У подручју које ће погодити тајфун живи више десетина милиона људи.
Најновије
Најчитаније
08
42
08
39
08
37
08
35
08
31
Тренутно на програму