Какво нас вријеме очекује сутра?

Извор:
СРНА
15.12.2025
14:28
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити умјерено до претежно облачно вријеме са максималном температуром од четири до 11 степени Целзијусових.
Ујутру се очекују честа магла и ниска облачност, нарочито на сјеверу и истоку око ријека и у котлинама, гдје се магла понегдје може задржати и дуже, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Током дана у осталим предјелима очекују се сунчани периоди, углавном у вишим крајевима, уз постепено наоблачење које ће се ширити са запада.
Друштво
Свештеник о славама за вријеме поста: ''Све наопако, на мрежама дијеле слике прасића и честитају Светог Николу''
Увече и у ноћи ка сриједи биће облачно, на југу и крајњем западу почеће слаба киша.
Дуваће слаб и промјенљив вјетар.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, у већини предјела данас је умјерено облачно вријеме, а у Херцеговини, на западу и југозападу сунчано.
Друштво
И данас тмурно и веома хладно вријеме
Температура ваздуха у 13.00 часова: Соколац минус два, Сарајево нула, Србац и Сребреница један, Бањалука и Бијељина два, Вишеград три, Бјелашница и Тузла четири, Добој и Приједор пет, Гацко седам, Билећа и Мркоњић Град девет, Дрвар 10, Мостар 12, те Требиње 14 степени Целзијусових.
Тенис
1 д0
Република Српска
3 д0
Република Српска
1 д24
Наука и технологија
6 д0
Друштво
6 ч0
Друштво
7 ч0
Друштво
7 ч2
Друштво
8 ч0
Најновије
Најчитаније
16
26
16
16
16
14
16
09
16
08
Тренутно на програму