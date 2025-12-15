Logo
Large banner

Какво нас вријеме очекује сутра?

Извор:

СРНА

15.12.2025

14:28

Коментари:

0
Какво нас вријеме очекује сутра?

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити умјерено до претежно облачно вријеме са максималном температуром од четири до 11 степени Целзијусових.

Ујутру се очекују честа магла и ниска облачност, нарочито на сјеверу и истоку око ријека и у котлинама, гдје се магла понегдје може задржати и дуже, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Током дана у осталим предјелима очекују се сунчани периоди, углавном у вишим крајевима, уз постепено наоблачење које ће се ширити са запада.

sveti nikola

Друштво

Свештеник о славама за вријеме поста: ''Све наопако, на мрежама дијеле слике прасића и честитају Светог Николу''

Увече и у ноћи ка сриједи биће облачно, на југу и крајњем западу почеће слаба киша.

Дуваће слаб и промјенљив вјетар.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, у већини предјела данас је умјерено облачно вријеме, а у Херцеговини, на западу и југозападу сунчано.

временска прогноза облачно

Друштво

И данас тмурно и веома хладно вријеме

Температура ваздуха у 13.00 часова: Соколац минус два, Сарајево нула, Србац и Сребреница један, Бањалука и Бијељина два, Вишеград три, Бјелашница и Тузла четири, Добој и Приједор пет, Гацко седам, Билећа и Мркоњић Град девет, Дрвар 10, Мостар 12, те Требиње 14 степени Целзијусових.

Подијели:

Тагови:

Временска прогноза

hladno

oblačno vrijeme

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Новак Ђоковић на турниру у Шангају

Тенис

Новак Ђоковић руши Федереров рекорд свих времена: Довољно је само да крочи на терен

1 д

0
Долазе боља времена за раднике УКЦ-а?

Република Српска

Долазе боља времена за раднике УКЦ-а?

3 д

0
Додик: Имамо довољно времена за припрему, увјерен сам у велику побједу СНСД-а

Република Српска

Додик: Имамо довољно времена за припрему, увјерен сам у велику побједу СНСД-а

1 д

24
Нова ера мјерење времена: ‘Атомски сатови’ доносе револуцију

Наука и технологија

Нова ера мјерење времена: ‘Атомски сатови’ доносе револуцију

6 д

0

Више из рубрике

Предсједник удружења "Минерали" Татјана Спасојевић

Друштво

Спасојевић за АТВ: Специјалистички центри неће служити једном дјетету већ комплетној породици

6 ч

0
Преминуо уредник портала Н1 телевизије Јасмин Мушановић

Друштво

Преминуо уредник портала Н1 телевизије Јасмин Мушановић

7 ч

0
Сарајево смог магла

Друштво

Јутрос забиљежен изузетно нездрав ваздух у овим градовима

7 ч

2
Возачи опрез! Могућа појава магле и одрона

Друштво

Возачи опрез! Могућа појава магле и одрона

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

26

У петак се слави највећа слава код Срба: Ово су два најважнија обичаја за Светог Николу

16

16

Лавров: Европа кује сплетке против Америке

16

14

Четири јасна знака откривају да ваша веза иде у добром правцу

16

09

Ова 3 знака ће се срести са неким ко им је промијенио живот

16

08

Сијарто: Будимпешта и Братислава спремне за тужбу против лидера ЕУ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner