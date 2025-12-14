Новак Ђоковић руши Федереров рекорд свих времена: Довољно је само да крочи на терен

Извор:
Мондо.рс
14.12.2025
15:51
Најбољи тенисер у историји Новак Ђоковић појуриће 11. титулу на Аустралијан Опену, а чим крочи на терен оствариће ново велико достигнуће. Српски ас ће у Мелбурну уписати свој 81. наступ на гренд слем турнирима и тиме ће изједначити рекорд свих времена са Роџером Федерером и Фелисијаном Лопезом.
Такође, уколико побиједи у уводном мечу на Аустралијан Опену 2026. то ће бити његова јубиларна 100. побједа на престижном турниру гдје доминира цијелу деценију.
Ђоковић је дефинитивно један од најдуговечнијих спортиста данашњице, а прошле сезоне је стигао до сва четири полуфинала на највећим турнирима и тако постао једини играч коме је то пошло за руком.
Осим што је апсолутни рекордер у мушкој конкуренцији са 10 титула, српски ас има невјероватан проценат побједа у Мелбурну - чак 91. Ако узмемо у обзир да је играо на 20 Аустралијан Опена, то је заиста импресиван податак.
Ђоковић ће имати шансу да изједначи рекорд свих времена Маргарет Корт која има 11 титула у Мелбурну и уједно освоји 25. рекордни велики трофеј. Ако се то деси, постао би најстарији човјек у Опен ери који је освојио гренд слем титулу у синглу, што је рекорд који стоји више од пола вијека.
Најбољи српски спортиста икада Новак Ђоковић креће у поход на Аустралијан Опен са 4. позиције, док су му највећи конкуренти за трон Карлос Алкараз коме четвртфинале најбољи резултат на првом гренд слему у сезони и Синер шампион из 2024. и 2025. године.
Аустралијан Опен је једини велики турнир у коме се Шпанац и Италијан нису састали у самој завршници, а оно што је добро за Ђоковића је то што неће морати да одмјери снаге са неким од њих двојице прије полуфинала. Новак је одлучио да пропусти Бризбејн, доћи ће у Аустралију практично без иједног такмичарског меча, а да ли ће ова тактика уродити плодом видјећемо крајем јануара.
