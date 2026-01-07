Туга на Бадњи дан: Преминуо познати фризер

Извор:
Телеграф
07.01.2026
Познати српски фризер, стручњак у области надоградње косе као и мастер у изради природних перика, Матија Радуловић, познатији као "Маки Кинг од хер", преминуо је на Бадњи дан, а велики број пријатеља опрашта се од њега.
Бројни пјевачи су у шоку због ове вијести те на друштвеним мрежама изражавају тугу и жаљење због његовог прераног одласка.
Фризер је преминуо у 43. години, а бринуо се о фризурама многих познатих личности.
На Инстаграму га је пратило око 140.000 људи а својим професионализмом и успјешношћу је стално доказивао да је био врхунски стручњак у својој професији.
На свом профилу често је објављивао фотографије са познатим личностима, међу којима су му многи били и јако добри пријатељи, пише "Телеграф".
