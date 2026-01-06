Logo
Преминуо познати српски музичар

Б92

06.01.2026

15:12

0
Преминуо познати српски музичар
Љубомир Нинковић, гитариста и вокал група "С Времена на време", "Шарм", "Тунел" и "Биља Крстић & Бистрик", преминуо је у 76. години.

Вијест о његовој смрти Љубе Нинковића објавио је на Фејсбуку Жељко Стефановић, дугогодишњи новинар Радио Београда.

"С великом тугом обавјештавам људе из свијета музике и бројне заједничке пријатеље да нас је напустио наш Љубан. Мој дивни Смедеревац великог срца и предивне душе. Надали смо се да ће нам још поживјети, да ће нас радовати својим присуством у нашим животима, миловати нотама. Захваљујем Богу што ми је био међу другарима од дјетињих дана код Горње ваге, када би Љубан прошао корзоом - све би стало, заиста су га људи вољели. О дивним пјесмама - и да не причам, и оне су биле огледало његове племените душе", написао је Стефановић.

Љубомир Љуба Нинковић рођен је 1950. године у Смедереву. Био је музичар, композитор и аутор.

Основно, средње и музичко образовање стекао је у Смедеревуу којем је рођен, а музичку каријеру започео је у аматерским бендовима, потом се1967. године придружује се групи "The Spooks”, са којом започиње професионалну каријеру.

Године 1972. са Асимом Сарваном, Војиславом Ђукићем и Миомиром Ђукићем оснива рок групу "С времена на време".

Такође, компоновао је музику за серије и телевизијске емисије, а посебно је познат по компоновању за емисију "С оне стране дуге". Писао је и музику за позоришне представе, а 1995. године добио је "Стеријину награду" за музику за представу "Лукреција илити ждеро" Јагоша Марковића.

Године 1999. почиње да сарађује са познатом композиторком и пјевачицом изворне музике Биљом Крстић која је основала групу "Бистрик".

Брат је чувеног глумца Слободана Боде Нинковића.

preminuo muzičar

