Ударио дијете (10) аутомобилом, па побјегао са мјеста несреће

Извор:
Телеграф
06.01.2026
14:36
Коментари:0
У Радничкој улици, код броја 61а на Чукаричкој падини, данас се догодила саобраћајна несрећа у којој је повријеђена десетогодишња дјевојчица.
Према првим информацијама, дијете је оборено као пјешак, док је возач аутомобила побјегао у непознатом правцу.
На лице мјеста одмах је изашла екипа Хитне помоћи. Дјевојчица је у свјесном стању комуникативна, али се жалила на јаке болове у предјелу кољена. Након указане прве помоћи, санитетом је превезена у Универзитетску дјечију клинику у Тиршовој на даљу дијагностику и лијечење.
Полиција је тренутно на терену и врши увиђај. Како се сазнаје, покренута је опсежна потрага за возачем који се није зауставио након контакта са дјететом.
"Полицијске патроле су на кључним тачкама у овом дијелу града, а провјеравају се и снимци са надзорних камера са околних објеката како би се идентификовало возило и неодговорни возач", наводи извор близак истрази.
Саобраћај у овом дијелу Радничке улице је благо успорен, а грађани се апелују да, уколико имају било какве информације о удесу, то одмах пријаве најближој полицијској станици.
