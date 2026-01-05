Претреси и хапшења у Бањалуци

Извор:
Лица из Бањалуке чији су иницијали З.П. и Н.Х. ухапшена су због сумње да су починила кривична дјела неовлашћена производња и промет дроге, те недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.
Претресима на три локације у Бањалуци пронађена је и одузета вага за прецизно мјерење, аутоматска пушка са припадајућим оквиром и муницијом, као и други предмети који се могу довести у везу са извршењем наведених кривичних дјела.
Због почињеног прекршаја из Закона о производњи и промету дроге ухапшена су лица из Бањалуке чији су иницијали С.М, Н.П. и Н.Р, те лице из Црне Горе чији су иницијали Б.Ч. и Д.Д. из Аустрије.
Од лица С.М. и Д.Д. одузета је одређена количина кокаина, док је од лица Н.П, Н.Р. и Б.Ч. одузета марихуана.
Лица М.Р. и Д.Ш. из Бањалуке ухапшена су због почињених прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, јер су приликом контроле путничких возила којима су управљала одбила тест на дрогу.
