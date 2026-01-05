Logo
Large banner

Претреси и хапшења у Бањалуци

Извор:

АТВ

05.01.2026

19:15

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Лица из Бањалуке чији су иницијали З.П. и Н.Х. ухапшена су због сумње да су починила кривична дјела неовлашћена производња и промет дроге, те недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.

Претресима на три локације у Бањалуци пронађена је и одузета вага за прецизно мјерење, аутоматска пушка са припадајућим оквиром и муницијом, као и други предмети који се могу довести у везу са извршењем наведених кривичних дјела.

banjaluka

Бања Лука

Обуставља се саобраћај у Бањалуци: Кроз ове улице нећете моћи

Због почињеног прекршаја из Закона о производњи и промету дроге ухапшена су лица из Бањалуке чији су иницијали С.М, Н.П. и Н.Р, те лице из Црне Горе чији су иницијали Б.Ч. и Д.Д. из Аустрије.

Од лица С.М. и Д.Д. одузета је одређена количина кокаина, док је од лица Н.П, Н.Р. и Б.Ч. одузета марихуана.

Полиција у Каракасу

Свијет

Запослени под војним режимом: Објављена мобилизација у Венецуели

Лица М.Р. и Д.Ш. из Бањалуке ухапшена су због почињених прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, јер су приликом контроле путничких возила којима су управљала одбила тест на дрогу.

Подијели:

Тагови:

хапшење

Бањалука

Дрога

Оружје

policija

Полиција

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Николаса Мадура спроводе у притвор

Свијет

Коначно се огласио син Николаса Мадура: Нећете видјети

46 мин

0
Мадуро се изјаснио: Нисам крив

Свијет

Мадуро се изјаснио: Нисам крив

1 ч

1
Брза Храна

Свијет

У овој земљи се од данас забрањује рекламирање брзе хране: Желе да сузбију гојазност код дјеце

1 ч

0
Запалио се аутомобил на граници

Србија

Стравичан снимак са границе: Ватра ''гута'' аутомобил

1 ч

0

Више из рубрике

Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Два удеса у Бањалуци у пар стотина метара

2 ч

0
Горан Гатарић

Хроника

Тужиоцу пријетио батинама и паљевином, осуђен на 18 мјесеци затвора

3 ч

0
Оцу и сину осам година затвора за разбојништво у Градишци

Хроника

Оцу и сину осам година затвора за разбојништво у Градишци

4 ч

0
нестао Цвијан Симић

Хроника

Из хотела отишао у непознатом правцу: Огласила се полиција о нестанку Симића

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

25

Пољопривредници траже заштиту домаће производње

19

24

Сузана Манчић: Чула сам пуцње, неко ми је запалио ауто

19

18

Пронађено тијело жене, нема докумената

19

15

Претреси и хапшења у Бањалуци

19

13

Обуставља се саобраћај у Бањалуци: Кроз ове улице нећете моћи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner