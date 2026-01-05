Logo
Из хотела отишао у непознатом правцу: Огласила се полиција о нестанку Симића

Извор:

АТВ

05.01.2026

14:26

нестао Цвијан Симић
Фото: Facebook

Цвијан Симић из Италије посљедњи пут је виђен 2. јануара у Бањалуци око 12.30 часова када се из хотела удаљио у непознатом правцу, саопштила је ПУ Бањалука.

Како наводе у полицији Симићев нестанак јуче је 4. јануара пријављен полицији и потрага је у току.

”Нестали има 28 година, висок је око 178 центиметара, тежак око 80 килограма. Има смеђу косе, очи плаве боје, нормалан облик нос и ушију. Полицијска управа Бањалука моли грађане, уколико примјете нестало лице или дођу до било каквих сазнања о истом, да то пријаве најближој полицијској станици или позову полицију на бесплатни број телефона 122”, наводу се у саопштењу.

Цвијан Симић

Хроника

Нестао Цвијан Симић (27), породица моли за помоћ

Према незваничним информацијама возило које је Симић користио посљедњи пут је снимљено на подручју мјеста Сурјан код Мркоњић Града.

Тагови:

Цвијан Симић

nestao mladić

Нестанак

Бањалука

Мркоњић Град

