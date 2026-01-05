Logo
Нестао Цвијан Симић (27), породица моли за помоћ

нестао Цвијан Симић
Фото: Facebook

Породица и пријатељи моле грађане за помоћ у потрази за Цвијаном Симићем (27), који је прије три дана нестао на подручју Мркоњић Града.

Према доступним информацијама Цвијан се није вратио у хотел у којем је одсјео у Бањалуци.

Аутомобил који је користио посљедњи пут је снимљен прије три дана на подручју села Сурјан код Мркоњић Града. Од тада му се изгубио сваки траг.

Како сазнаје АТВ нестанак је пријављен у ПУ Бањалука и у току је потрага.

