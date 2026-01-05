Logo
Зворничанин пријављен за нелегалну трговину аутомобилима

Зворничка полиција поднијела је пријаву против Х.М. из Зворника због сумње да се неовлаштено бавио набавком и препродајом аутомобила.

У ПУ Зворник наводе да је извјештај против Х.М. поднесен Окружном јавном тужилаштву у Бијељини због сумње да је починио кривична дјела недозвољена трговина и неовлаштено бављење одређеним занимањем.

”Х.М. се сумњичи да је дужи период, без овлашћења за обављање трговинске дјелатности, набављало веће количине аутомобила ради даље продаје, а да претходно није прибавило потребне дозволе надлежних органа за трговину путничким моторним возилима”, наводе у ПУ Зворник.

