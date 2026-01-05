Logo
Хорор у Сарајеву: Стабло пало и убило жену

Извор:

Црна-хроника.инфо

05.01.2026

09:24

Коментари:

0
Дрво убило жену у Сарајеву
Фото: Црна хроника

Огромно стабло које се срушило на жену у сарајевском насељу Грбавица довело је до њене смрти, након што је жена подлегла повредама.

Несретна жена је задобила повреде главе опасне по живот и превезена је на указивање помоћи, али нажалост није преживјела.

Исидора Граорац

Република Српска

Граорац: Српска - немјерљива вриједност

Овај догађај се десио јутрос, а стабло бора високо више од 10 метара обрушило се на жену.

Она је подлегла повредама на Клиници ургентне медицине (КУМ).

Снијег који је пао током ноћи, широм БиХ направио је огромне проблеме, преноси Црна хроника.

Сарајево

stablo

nastradala žena

