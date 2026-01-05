Хорор у Сарајеву: Стабло пало и убило жену

Огромно стабло које се срушило на жену у сарајевском насељу Грбавица довело је до њене смрти, након што је жена подлегла повредама.

Несретна жена је задобила повреде главе опасне по живот и превезена је на указивање помоћи, али нажалост није преживјела.

Овај догађај се десио јутрос, а стабло бора високо више од 10 метара обрушило се на жену.

Она је подлегла повредама на Клиници ургентне медицине (КУМ).

Снијег који је пао током ноћи, широм БиХ направио је огромне проблеме, преноси Црна хроника.