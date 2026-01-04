Након свађе аутомобилом повриједио жену па побјегао преко границе у БиХ

Извор:
Агенције
04.01.2026
15:26
Коментари:0
У дворишту породичне куће у Славонском Броду у суботу, 3. јануара је дошло до несугласица између 48-годишњака и 40-годишњакиње, гдје је мушкарац након вербалног сукоба, аутомобилом повриједио женску особу, након чега се удаљио према Босни и Херцеговини.
Ова информација потврђена је из Полицијске управе бродско-посавске.
Друштво
Ови корисници остају без пензије из Републике Српске
Како се наводи, доласком на гранични прелаз у Славонском Броду, мушкарац је избјегавајући граничну контролу, прешао границу и удаљио се у смјеру Босне и Херцеговине.
Повријеђеној 40-годишњакињи је пружена љекарска помоћ у Општој болници у Славонском Броду, те је пуштена на кућну његу.
Друштво
Дирљива исповијест дјечака из БиХ који трпи насиље: Зову ме лудим
У вези наведеног полицијски службеници настављају даљњи рад и криминалистичко истраживање, а по завршетку ће поднијети одговарајуће пријаве надлежном државном тужилаштву.
Хроника
3 ч0
Друштво
3 ч0
Економија
3 ч0
Савјети
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму