Након свађе аутомобилом повриједио жену па побјегао преко границе у БиХ

Извор:

Агенције

04.01.2026

15:26

У дворишту породичне куће у Славонском Броду у суботу, 3. јануара је дошло до несугласица између 48-годишњака и 40-годишњакиње, гдје је мушкарац након вербалног сукоба, аутомобилом повриједио женску особу, након чега се удаљио према Босни и Херцеговини.

Ова информација потврђена је из Полицијске управе бродско-посавске.

У вези наведеног полицијски службеници настављају даљњи рад и криминалистичко истраживање, а по завршетку ће поднијети одговарајуће пријаве надлежном државном тужилаштву.

