Уз помоћ само једне намирнице уклоните сву масноћу са суђа

Извор:
Индекс
04.01.2026
14:55
Коментари:0
Након богатих празничних гозби, многи се суочавају са неизбјежним посљедицама – тврдокорно масним плеховима за печење.
Умјесто напорног рибања и кориштења јаких хемикалија, постоји изненађујуће једноставно рјешење које ће вам олакшати посао. Трик је у састојку који сви имамо у кухињи: обичној кухињској соли.
Градови и општине
У клизишту оштећена рударска опрема: Огласили се из РиТЕ Угљевик
Кључ успјеха ове методе лежи у природној абразивности соли. Када се поспе по још топлој површини плеха, со помаже да се подигну и одвоје запечене масноће. То омогућава знатно лакше чишћење, без потребе за агресивним рибањем или штетним хемикалијама.
За најбоље резултате, обилно поспите со по плеху док је још топао након печења. Оставите да дјелује неколико минута, а затим једноставно пребришите влажном крпом или сунђером. Ваши плехови биће готово као нови и спремни за сљедећу кулинарску употребу.
"Прстохват соли један је од оних трикова за чишћење кухиње који делује готово превише једноставно да би био ефикасан, али заиста прави разлику", потврђује Чијана Диксон из Хомес & Гарденса.
"То је природно и повољно рјешење, које штеди вријеме и труд, нарочито током ужурбаног празничног периода, када нико не жели да проведе сате рибајући плехове."
Друштво
Стијена се обрушила на путу Сарајево-Пале
За још боље резултате, со можете помијешати са мало соде бикарбоне прије брисања. Ако су остаци посебно тврдокорни, плех можете накратко потопити у врућу воду прије наношења соли.
Осим што ћете поштедјети руке од агресивних хемикалија, ова метода представља и еколошки прихватљиву алтернативу комерцијалним средствима за чишћење.
Градови и општине
4 ч0
Друштво
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Хроника
4 ч0
Савјети
7 ч0
Савјети
9 ч0
Савјети
1 д0
Савјети
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму