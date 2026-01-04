Дарована златним дукатом: Теодора је прва беба рођена у овој години у Требињу

Извор:
Прва беба рођена у овој години у Породилишту Болнице Требиње је Билећанка Теодора Вујовић.
Теодора је тешка 3,56 kg и дугачка 55 cm, а рођена је јутрос у 3.22 часова природним породом који је прошао у најбољем реду.
Прворођену бебу у овом породилишту је градоначелник Требиња Мирко Ћурић даровао златним дукатом, а мајку Ану букетом цвијећа.
"Код куће имам и једанаестогодишњу кћерку и четверогодишњег сина које сам такође родила у Породилишту Требиње, тако да нисам имала дилеме да и Теодору на свијет донесем овдје, јер сам и раније имала предивно искуство и са докторима, и са бабицама, као и цјелокупним особљем овог породилишта, гдје сам се, ево већ у три наврата, увјерила у њихову стручност и максималну посвећеност и бебама и породиљама", казала је госпођа Ана.
Градоначелник Требиња Мирко Ћурић је, након честитки и уручења поклона, истакао да је Градска управа и овој Болници и овом одјељењу увијек на услузи.
Ћурић је напоменуо да Град Требиње помаже и паровима који се боре да остваре потомство преко вантјелесне оплодње.
У програмима подршке, осим новорођенчади, помаже се и дјеци из руралних средина, дјеци без једног или оба родитеља, социјално угроженим и то ће се, како каже, и убудуће наставити, како би Требиње остварило зацртани план да што прије буде имало 50.000 становника.
