Дарована златним дукатом: Теодора је прва беба рођена у овој години у Требињу

АТВ

04.01.2026

14:34

Фото: АТВ

Прва беба рођена у овој години у Породилишту Болнице Требиње је Билећанка Теодора Вујовић.

Теодора је тешка 3,56 kg и дугачка 55 cm, а рођена је јутрос у 3.22 часова природним породом који је прошао у најбољем реду.

Прворођену бебу у овом породилишту је градоначелник Требиња Мирко Ћурић даровао златним дукатом, а мајку Ану букетом цвијећа.

"Код куће имам и једанаестогодишњу кћерку и четверогодишњег сина које сам такође родила у Породилишту Требиње, тако да нисам имала дилеме да и Теодору на свијет донесем овд‌је, јер сам и раније имала предивно искуство и са докторима, и са бабицама, као и цјелокупним особљем овог породилишта, гд‌је сам се, ево већ у три наврата, увјерила у њихову стручност и максималну посвећеност и бебама и породиљама", казала је госпођа Ана.

Република Српска

Стевандић: Здравствени систем Српске најправеднији који постоји

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић је, након честитки и уручења поклона, истакао да је Градска управа и овој Болници и овом од‌јељењу увијек на услузи.

Ћурић је напоменуо да Град Требиње помаже и паровима који се боре да остваре потомство преко вантјелесне оплодње.

У програмима подршке, осим новорођенчади, помаже се и д‌јеци из руралних средина, д‌јеци без једног или оба родитеља, социјално угроженим и то ће се, како каже, и убудуће наставити, како би Требиње остварило зацртани план да што прије буде имало 50.000 становника.

беба

Требиње

