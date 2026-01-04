Logo
Стевандић: Здравствени систем Српске најправеднији који постоји

Извор:

СРНА

04.01.2026

13:07

Ненад Стевандић
Фото: АТВ БЛ

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је Срни да је сутрашње отварање нове болнице у Требињу изузетно важно за читав здравствени систем Српске који је најправеднији и заснован на солидарности и хуманости.

Стевандић је посебно изразио задовољство што се нова болница отвара поводом 9. јануара – Дана Републике Српске.

"Осим у Требињу, отворићемо и реновирану болницу у Приједору, тако да ће болнички систем Републике Српске бити међу најбољима на овим просторима, али и шире", рекао је Стевандић.

Он је истакао да је добро да Српска има болничке капацитете у које пацијенти у рекордном року стижу на лијечење.

Стевандић је оцијенио да је здравствени систем Републике Српске заснован на солидарности, а не на платежној моћи као што је то случај на Западу.

Слободан Жупљанин

Република Српска

Жупљанин: Српска - највећа светиња коју ће српски народ чувати

"То, на примјер, значи да сваки човјек, био чак и бескућник, може код нас да добије исти стент као и особа која је предсједник Републике, Скупштине или Владе. То је на Западу незамисливо, јер је тамо све искључиво везано за платне разреде и колико ко новца има", рекао је Стевандић.

Он је указао да је у Републици Српској онколошка терапија доступна за сваког становника без обзира на његов социјални, финансијски или други статус.

"Због таквог реалног и хуманог односа према пацијентима, наш здравствени систем је пренапрегнут због чега Влада мора да интервенише. Ипак, тај наш систем је најправеднији могући и заснован је на солидарности. То је сигурно најхуманији здравствени систем који постоји", рекао је Стевандић.

Ненад Стевандић

