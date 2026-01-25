Цвијановић: Сигурна сам да ће и ова посјета Израелу допринијети јачању наших односа

Извор:
АТВ
25.01.2026
16:54
Коментари:0
Наши в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и предсједник СНСД-а Милорад Додик допутовали су у посјету Израелу, навела је Жељка Цвијановић српски члан Предсједништва БиХ.
"Република Српска и Израел, баш као и српски и јеврејски народ, повезани су нераскидивим историјским везама и искреним пријатељством. Сигурна сам да ће и ова посјета допринијети јачању наших односа са Израелом!", написала је Цвијановић на Икс-у.
Наши @MiloradDodik и Ана Тришић Бабић допутовали су у посјету Израелу. Република Српска и Израел, баш као и српски и јеврејски народ, повезани су нераскидивим историјским везама и искреним пријатељством. Сигурна сам да ће и ова посјета допринијети јачању наших односа са Израелом!… pic.twitter.com/LTgrmajTlz— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) January 25, 2026
Република Српска
2 д11
Република Српска
6 д0
Бања Лука
6 д0
Република Српска
6 д0
Република Српска
4 ч7
Република Српска
5 ч2
Република Српска
7 ч0
Република Српска
8 ч5
Најновије
Најчитаније
20
28
20
15
20
07
20
00
19
45
Тренутно на програму