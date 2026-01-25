Logo
Цвијановић: Сигурна сам да ће и ова посјета Израелу допринијети јачању наших односа

Цвијановић: Сигурна сам да ће и ова посјета Израелу допринијети јачању наших односа
Фото: СРНА

Наши в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и предсједник СНСД-а Милорад Додик допутовали су у посјету Израелу, навела је Жељка Цвијановић српски члан Предсједништва БиХ.

"Република Српска и Израел, баш као и српски и јеврејски народ, повезани су нераскидивим историјским везама и искреним пријатељством. Сигурна сам да ће и ова посјета допринијети јачању наших односа са Израелом!", написала је Цвијановић на Икс-у.

