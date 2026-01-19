Цвијановић: Са великом радошћу и поносом испратили смо величанствену Литију улицама Бањалуке

Извор:
19.01.2026
Са великом радошћу и поносом испратили смо величанствену Литију улицама Бањалуке поводом Богојављења, а потом и традиционално пливање за Часни крст. Бог се јави! - навела је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Посебне честитке упутила је Далибору Кајишу који је, како каже, у хладном Врбасу, срцем и снагом први допливао до Часног крста, као и свим храбрим учесницима који су својим подвигом уљепшали овај благословени дан.
- Нека нам је на здравље и спасење овај велики хришћански празник! - поручила је Цвијановић.
