Logo
Large banner

Цвијановић: Са великом радошћу и поносом испратили смо величанствену Литију улицама Бањалуке

Извор:

АТВ

19.01.2026

14:26

Коментари:

0
Жељка Цвијановић на Богојављенској литији
Фото: АТВ БЛ

Са великом радошћу и поносом испратили смо величанствену Литију улицама Бањалуке поводом Богојављења, а потом и традиционално пливање за Часни крст. Бог се јави! - навела је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић

Посебне честитке упутила је Далибору Кајишу који је, како каже, у хладном Врбасу, срцем и снагом први допливао до Часног крста, као и свим храбрим учесницима који су својим подвигом уљепшали овај благословени дан.

ILU-FUDBALSKA-LOPTA-060925

Фудбал

Преминуо бивши репрезентативац Младен Бартоловић

- Нека нам је на здравље и спасење овај велики хришћански празник! - поручила је Цвијановић.

Подијели:

Тагови:

Жељка Цвијановић

Богојављење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошарац: Огољена антисрпска и издајничка политика опозиције

Република Српска

Кошарац: Огољена антисрпска и издајничка политика опозиције

2 ч

1
Ana Nikolić pjevačica

Сцена

Ана Николић шокирала новом објавом: ''Нажалост жива сам''

2 ч

0
Мачак 9 месеци водио двоструки живот, мислили су да је скитница

Занимљивости

Мачак 9 месеци водио двоструки живот, мислили су да је скитница

2 ч

0
Какво нас вријеме очекује сутра?

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

3 ч

0

Више из рубрике

Кошарац: Огољена антисрпска и издајничка политика опозиције

Република Српска

Кошарац: Огољена антисрпска и издајничка политика опозиције

2 ч

1
Стевандић: Зашто посланици бјеже са гласања?

Република Српска

Стевандић: Зашто посланици бјеже са гласања?

3 ч

8
Додик: Генерал Лугоња радни и животни вијек ставио у службу отаџбине и свог народа

Република Српска

Додик: Генерал Лугоња радни и животни вијек ставио у службу отаџбине и свог народа

5 ч

0
Жељка Цвијановић упутила саучешће шпанском краљу, премијеру и народу Шпаније

Република Српска

Жељка Цвијановић упутила саучешће шпанском краљу, премијеру и народу Шпаније

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

51

Ана се прекрстила и скочила у воду на Богојављење, а онда хорор: Дјеца вриште док нестаје под ледом

16

45

Познато гд‌је и када ће бити сахрањен Мирослав Мика Алексић

16

35

Данска одговара Трампу, шаљу војску

16

29

Човић-Пленковић: Сарадња на европским реформама и енергетској диверзификацији

16

20

Роналдо добио спор против Јувентуса, узеће им милионе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner