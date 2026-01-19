Logo
Large banner

Мачак 9 месеци водио двоструки живот, мислили су да је скитница

Извор:

Курир

19.01.2026

13:57

Коментари:

0
Мачак 9 месеци водио двоструки живот, мислили су да је скитница
Фото: pexels/ Inge Wallumrød

Мачке које слободно лутају често долазе и одлазе без велике најаве. У срединама гдје је то уобичајено, власници не преиспитују увијек њихове дуже излете, а ветеринари понекад прегледају животиње које у амбуланту доведе неко ко није уписан као власник.

У већини случајева све прође рутински. Понекад се, ипак, ситни детаљи почну слагати у причу. Обријани дио крзна, биљешка у картону или већ заказан контролни преглед могу наговијестити да мачку негде другде већ неко прати и његује.

Управо то се догодило у Инглевуду на Новом Зеланду, када су ветеринарски записи открили да о једном мачку брину два различита домаћинства, а да притом ниједна страна није имала појма да дијели љубимца, пише Олвејс Петс.

У једном дому звао се Симба и био је мачак Ширли Бишоп. Долазио је и одлазио као и многе спољашње мачке: понекад би се задржао напољу дуже него што би власница очекивала, а онда би се вратио као да се ништа није догодило. Било је то помало необично, али не и алармантно. Наиме, такви „невидљиви распореди“ код слободних мачака нису ријеткост.

jezero led zima

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

Све се промијенило када се Симба једног дана вратио кући са шавовима на врату и обријаним дијелом крзна на рамену. Ширли га је одвела ветеринару, а тамо су јој потврдили да је на њеном мачку урађен мањи захват. Због правила приватности клиника није могла да износи детаље, али један податак је ипак упадао у очи: адреса наведена у његовом картону налазила се у улици прилично удаљеној од подручја на којем се Симба иначе кретао. Није дјеловало као случајно спасавање или једнократна помоћ, већ више као да га неко добро познаје и преузима одговорност за њега.

А тај „неко“ имао је своју верзију исте приче. Отприлике девет мјесеци прије него што је све изашло на видјело, у дом Мајкеле Грумбриџ почео је редовно да долази пријатељски мачак. Био је њежан, гласно се оглашавао, а већ после неколико дана понашао се као да припада тој кући: јурио је кроз собе, склупчавао се на каучу и дјеловао потпуно опуштено. Мајкела му је дала име Крејзи Хорс (Луди Коњ).

У том дому су га хранили, пуштали унутра и на крају одвели ветеринару након што га је угризао пас. За њих је то био „комшијски мачак“ који је изабрао баш њих, а сви знају да мачке понекад једноставно изаберу људе. Преклапање се почело разоткривати кроз потрагу на друштвеним мрежама која је повезала оба домаћинства, али веће изненађење услиједило је када се испоставило да се две жене већ познају – и то преко посла.

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић прегазио Мартинеза и прославио 100. тријумф на Аустралијан опену

Ова прича је показала да мачја приврженост понекад функционише другачије од наших очекивања. Мачке често граде однос према удобности и доступности, а не према „ексклузивној“ вјерности једном дому. Поуздана храна, сигуран кутак у затвореном простору и мирна људска пажња понекад су важнији од тога чији је љубимац „званично“. Овај мачак је очигледно пронашао све то на двије адресе.

Када су чињенице постале јасне, рјешење је било једноставно. Два домаћинства су се договорила о „заједничком старатељству“, а мачак је задржао оба имена. Увели су свеску у коју уписују тежину, вакцинације и опште здравствено стање, а уместо нагађања почели су да комуницирају. Мачак је остао безбједан, добио досљедну бригу и наставио рутину коју је очигледно сам изабрао, док су људи избјегли сукоб фокусирајући се на практичне договоре, а не на доказивање власништва.

(Курир)

Подијели:

Таг:

мачка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Какво нас вријеме очекује сутра?

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

2 ч

0
Ђоковић прегазио Мартинеза и прославио 100. тријумф на Аустралијан опену

Тенис

Ђоковић прегазио Мартинеза и прославио 100. тријумф на Аустралијан опену

3 ч

3
Познато ко је пуцао у згради општине - расте број повријеђених

Свијет

Познато ко је пуцао у згради општине - расте број повријеђених

3 ч

0
Виц дана: Петица у ратама

Вицеви

Виц дана: Петица у ратама

3 ч

0

Више из рубрике

Најгоре снајке на свијету се рађају само у три знака хороскопа

Занимљивости

Најгоре снајке на свијету се рађају само у три знака хороскопа

3 ч

0
Куна Фишер

Занимљивости

Снимљено створење које није виђено више од 100 година

4 ч

0
Мраз зима минус лист

Занимљивости

Вријеме на Богојављење показује каква ће бити цијела година

5 ч

0
Застрашујуће предвиђање баба Ванге за 2026. годину

Занимљивости

Застрашујуће предвиђање баба Ванге за 2026. годину

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

45

Познато гд‌је и када ће бити сахрањен Мирослав Мика Алексић

16

35

Данска одговара Трампу, шаљу војску

16

29

Човић-Пленковић: Сарадња на европским реформама и енергетској диверзификацији

16

20

Роналдо добио спор против Јувентуса, узеће им милионе

16

15

Остојић: Приоритет усвајање измјена и допуна закона о борцима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner