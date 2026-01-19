Logo
Застрашујуће предвиђање баба Ванге за 2026. годину

Извор:

Телеграф

19.01.2026

10:21

Коментари:

0
Фото: Принтскрин/Јутјуб

На почетку смо 2026. године, а многи са мјешавином радозналости и страха изнова тумаче загонетне изјаве Бабе Ванге, слијепе бугарске мистичарке.

Иако је преминула 1996. године, њена “предвиђања“, често криптична и отворена за различита тумачења, и даље не престају да интригирају јавност широм свијета.

илу-слушалице-телефон-22092025

Наука и технологија

Нико неће моћи да "копа" по вашем телефону: Ово је најбоље чувани трик

"Предвидела годину Судњег дана"

У тренутку када расту глобалне тензије и страхови од могућег Трећег свјетског рата, чини се да многи покушавају да сазнају шта нас чека у 2026. години.

Упркос страховима да би нови глобални сукоб могао значити и “крај човјечанства”, Баба Ванга је, према тумачењима њених сљедбеника, имала “другачију визију”.

Бугарска пророчица је, наводно, “предвидјела годину Судњег дана”, и то три деценије прије своје смрти. Према тим тврдњама, крај цивилизације “неће наступити прије 5079. године”, што би значило да евентуални Трећи свјетски рат не би довео до потпуног уништења планете.

Љубав дејт поглед

Љубав и секс

Ако мушкарцу упутите ове ријечи, добићете његово срце на длану

"Човјечанство на прекретници"

Сљедбеници бугарске мистичарке сматрају да је она “предвидјела” избијање Трећег свјетског рата “управо 2026”, уз наговјештај да ће годину обиљежити “појачане тензије и сукоби интереса између великих свјетских сила”.

Иако је умрла деведесетих година прошлог вијека, иза себе је, према вјеровањима, оставила “предвиђања” која сежу деценијама, па чак и вијековима унапријед.

Њена “визија” 2026. године, вјерује се, описује човјечанство на прекретници - тренутку у којем “људи схватају да су отишли предалеко” (што се најчешће повезује с развојем технологије и моралним границама).

Шта кажу научници?

Поштоваоци Бабе Ванге тврде да је предвидјела годину у којој ће научници и друштва широм свијета “схватити да су прешли етичке и технолошке границе”.

ilu-vocap-28082025

Наука и технологија

Откривен огроман безбједносни пропуст у популарној апликацији

Према тим тумачењима, отрежњење “неће доћи кроз један катастрофалан догађај”, већ као постепен процес, изазван растућим глобалним тензијама и научним достигнућима “која ће из темеља промијенити начин на који људи међусобно комуницирају и живе”.

С друге стране, научници упозоравају да су њена “предвиђања”, односно тумачења њених сљедбеника, спекулативна и да нису заснована на чињеницама.

Тагови:

baba vanga

predviđanja

proročanstvo

