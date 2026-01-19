Застрашујуће предвиђање баба Ванге за 2026. годину

Извор:
Телеграф
19.01.2026
10:21
Коментари:0
На почетку смо 2026. године, а многи са мјешавином радозналости и страха изнова тумаче загонетне изјаве Бабе Ванге, слијепе бугарске мистичарке.
Иако је преминула 1996. године, њена “предвиђања“, често криптична и отворена за различита тумачења, и даље не престају да интригирају јавност широм свијета.
Наука и технологија
Нико неће моћи да "копа" по вашем телефону: Ово је најбоље чувани трик
У тренутку када расту глобалне тензије и страхови од могућег Трећег свјетског рата, чини се да многи покушавају да сазнају шта нас чека у 2026. години.
Упркос страховима да би нови глобални сукоб могао значити и “крај човјечанства”, Баба Ванга је, према тумачењима њених сљедбеника, имала “другачију визију”.
Бугарска пророчица је, наводно, “предвидјела годину Судњег дана”, и то три деценије прије своје смрти. Према тим тврдњама, крај цивилизације “неће наступити прије 5079. године”, што би значило да евентуални Трећи свјетски рат не би довео до потпуног уништења планете.
Љубав и секс
Ако мушкарцу упутите ове ријечи, добићете његово срце на длану
Сљедбеници бугарске мистичарке сматрају да је она “предвидјела” избијање Трећег свјетског рата “управо 2026”, уз наговјештај да ће годину обиљежити “појачане тензије и сукоби интереса између великих свјетских сила”.
Иако је умрла деведесетих година прошлог вијека, иза себе је, према вјеровањима, оставила “предвиђања” која сежу деценијама, па чак и вијековима унапријед.
Њена “визија” 2026. године, вјерује се, описује човјечанство на прекретници - тренутку у којем “људи схватају да су отишли предалеко” (што се најчешће повезује с развојем технологије и моралним границама).
Поштоваоци Бабе Ванге тврде да је предвидјела годину у којој ће научници и друштва широм свијета “схватити да су прешли етичке и технолошке границе”.
Наука и технологија
Откривен огроман безбједносни пропуст у популарној апликацији
Према тим тумачењима, отрежњење “неће доћи кроз један катастрофалан догађај”, већ као постепен процес, изазван растућим глобалним тензијама и научним достигнућима “која ће из темеља промијенити начин на који људи међусобно комуницирају и живе”.
С друге стране, научници упозоравају да су њена “предвиђања”, односно тумачења њених сљедбеника, спекулативна и да нису заснована на чињеницама.
Свијет
3 ч0
Ауто-мото
3 ч0
Остали спортови
3 ч0
Свијет
3 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
5 ч0
Најновије
Најчитаније
13
07
13
07
13
04
13
01
12
59
Тренутно на програму