Може ли стакло на аутомобилу да пукне на екстремној хладноћи?

Извор:
Б92
19.01.2026
09:57
Уколико већ постоји ситно оштећење, ризик је велики, јер то мjесто додатно слаби структуру стакла.
Иако можда звучи невjероватно, забележени су бројни случајеви у којима су аутомобилска стакла пуцала или се расипала без икаквог ударца. Током топлотних таласа, аутомобили паркирани на сунцу добијали су пукотине на вjетробранском стаклу, понекад одмах након укључивања клима-уређаја.
Слични проблеми јављају се и зими, када јака хладноћа споља и нагло загревање изнутра стварају велики температурни стрес, пише Јалопник.
Главни узрок је неравномерна промjена температуре. Када возило стоји на сунцу, стакло и метал се загријавају различитом брзином.
Ако се потом укључи клима-уређај, унутрашња страна стакла се нагло хлади, док је споља и даље врела. Тај температурни шок ствара напрезање, а и најмања оштећења или микропукотине постају тачке пуцања.
Зими се дешава супротно. Спољашње стакло је ледено, а снажно укључивање гријача или одмагљивача брзо загријава унутрашњу страну, што опет доводи до напрезања и могућег пуцања.
Вјетробранско стакло је направљено од ламинираног стакла, које се састоји од два слоја повезана фолијом. Због те структуре, оно најчешће пуца постепено, а пукотина се временом шири.
Бочна и задња стакла су углавном од каљеног стакла, које је пројектовано да се при достизању границе напрезања распрсне одједном, уз гласан прасак.
Најважније је на вријеме санирати мале окрњене дијелове или "тачкице" на стаклу. Такође, избјегавајте нагле температурне промјене. Лети, пре укључивања климе, провјетрите кабину и постепено снижавајте температуру.
Приликом прања аутомобила не полијевајте врело стакло хладном водом – и обрнуто.
Зими, немојте нагло укључивати максимално гријање нити сипати врелу воду на залеђено стакло. Постепено загријавање и коришћење стругача за лед најбољи су начин да се избјегну пукотине и ломови.
