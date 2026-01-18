Како лако можете провјерити има ли воде у гориву које точите

18.01.2026
Када температуре падну испод нуле, многи возачи би се могли наћи на проблемима у у цести.
Наиме, код посљедњих минуса многи возачи су се на друштвеним мрежама пожалили да им се гориво смрзавало на ниским температурама, а сличан сценариј бисмо могли видјети опет.
"Је ли се и вама смрзнуо дизел на овим минусима? Ради се о два камиона која точимо искључиво на једној пумпи. Један је недавно био на сервису гдје је замијењен филтер горива, тако да није до тога. Не чуди ме што штеде на квалитети горива, али не ставити адитив против смрзавања је стварно дно дна", поставио је питање један корисник на друштвеним мрежама.
Прометни стручњак Жељко Марушић наводи да се гориво никако није смјело смрзнути ако су температуре биле до минус 15 те да то упућује на присутност воде у гориву.
Такође објашњава да се присутност воде у гориву може врло једноставно провјерити.
Додаје да такав тест може направити свако.
"Ако сумњамо да нас на некој пумпи варају, то сваки човјек може провјерити. Стави се боца горива у замрзивач, а након смрзавања гориво се излије у другу посуду. Ако на дну остане залеђена вода, зна се да је нетко улијевао воду у гориво".
Грађанима савјетује да приликом точења горива користе новије бензинске пумпе јер то најчешће значи да су уређаји и спремници новији, да се ради о високофреквентним пумпама те да обрате пажњу на то како мотор пали и ради у леру, каже Марушић додајући да се квалитета горива на хрватским пумпама знатно поправила посљедњих година, али проблем са залеђеним горивом показује да и даље постоје пропусти.
Стручњаци упозоравају да зимски услови могу бити изузетнозахтјевни за дизелске моторе, но уз неколико паметних навика могуће је избјећи кварове и осигурати поуздан рад стројева током цијеле сезоне. Стручњаци из Перкинса упозоравају да је припрема за хладно вријеме кључна, нарочито када температуре падну дубоко испод нуле.
Зависе о високој температури компресије
За разлику од бензинских мотора, дизелски мотори зависе о високој температури компресије како би дошло до паљења горива. Управо зато хладно вријеме знатно отежава њихово покретање. На примјер, покретање дизелског мотора на температури од –17 °C чак је пет пута теже него при угодних 26 °C. Разлози су вишеструки – од згушњавања горива, хладних стијенки цилиндара па све до смањеног капацитета акумулатора.
Један од највећих изазова у зимским мјесецима је дизелско гориво које се на ниским температурама може згуснути или "желирати". Због тога се препоручује кориштење зимских мјешавина дизела које су посебно прилагођене хладним условима.
Важно је и правилно складиштење горива. Спремници би требали бити пуни, јер мања количина зрака значи и мању могућност стварања кондензације. Гориво је најбоље чувати у температурно контролисаним просторима, а филтер горива треба редовито испуштати, идеално на крају радног дана, како би се спријечило накупљање воде. Управо је филтер горива најчешће мјесто на којем долази до смрзавања.
Стручњаци савјетују замјену филтера горива прије него што наступе озбиљни минуси. Тиме се смањује ризик од смрзавања и избјегава неугодан посао замјене у хладним условима. Препоручује се и имати резервне филтре при руци јер је, у пракси, често лакше замијенити смрзнути филтер него га покушавати одмрзнути.
Зими је посебно важно користити моторно уље одговарајуће вискозности. Лакша уља омогућују бољу подмазаност при хладном старту, што је кључно јер хладан мотор захтијева додатну заштиту у првим тренуцима рада. Ипак, упозорава се да се не смије користити уље лакше од онога које препоручује произвођач, јер то може смањити заштиту мотора при вишим радним температурама.
Расхладни систем такође захтијева посебну пажњу. Смјесу расхладне текућине потребно је редовно провјеравати хидрометром јер гликол у њој има кључну улогу – не испарава и снижава тачку смрзавања. Додавање обичне воде строго се не препоручује, јер замрзавање воде у мотору или хладњаку може узроковати озбиљна оштећења.
Код модерних дизелских стројева важно је пратити и систем за текућину за обраду испушних плинова (ДЕФ). ДЕФ садржи око 50 посто воде и смрзава се на ниским температурама, због чега га не треба складиштити испод точке смрзавања. Ипак, нема разлога за забринутост ако се ДЕФ налази у спремнику строја – сустав аутоматски користи расхладну текућину мотора како би га одмрзнуо када се мотор загрије.
Такође упозорава на опасност од прехлађивања мотора, које може настати због дуготрајног рада у празном ходу или прекомјерног протока хладног ваздуха. Гдје год је могуће, стројеве би требало паркирати на заклоњеним мјестима. У екстремним зимским условима препоручује се кориштење гријача блока мотора или гријача акумулатора.
Употреба стартног спреја допуштена је искључиво ако мотор има творнички уграђен систем који прецизно контролише количину средства. Неконтролисано распршивање стартног спреја у усис зрака носи висок ризик од пожара или чак експлозије.
Посебну пажњу треба посветити акумулаторима. Након љетних врућина, које подстичу корозију и испаравање електролита, додатно оптерећење при зимским стартовима често је пресудно и може довести до отказа батерије, пише Дневно.хр.
