Ово су најпоузданији половњаци које можете наћи

16.01.2026

20:51

Фото: АТВ

Куповина половног аутомобила са буџетом до 4.000 евра и даље је најчешћи избор међу возачима у Србији. Иако је ријеч о возилима старијим од десет, па и петнаест година, правилним избором могуће је пронаћи аутомобил који ће нудити разумну потрошњу, прихватљиве трошкове одржавања и довољно поузданости за свакодневну вожњу.

Анализа домаћих огласа показује да се у овом цјеновном рангу најчешће појављују модели европских произвођача, али и да међу њима има и градских аутомобила и оних погодних за породицу.

Шта реално може да се купи за 4.000 евра?

За овај буџет купци најчешће бирају аутомобиле произведене између 2005. и 2012. године, са километражом већом од 180.000 километара. Стручњаци савјетују да се куповина обави уз проверу сервисне историје, по могућству уз помоћ аутомеханичара, јер је стање возила далеко важније од годишта или марке.

Волксваген Поло – провјерени градски аутомобил

Један од најзаступљенијих модела на тржишту половњака је Волксваген Поло. У огласима се могу пронаћи примјерци из периода од 2006. до 2011. године, најчешће са бензинским моторима 1.2 и 1.4 или дизел варијантом 1.9 TDI. Поло је познат по умјереној потрошњи и солидној издржљивости, али купци треба да обрате пажњу на реалну километражу и стање вјешања.

Опел Корса – мали трошкови, велика доступност дијелова

Опел Корса је чест избор оних који траже јефтин аутомобил за градску и приградску вожњу. Модели из 2008–2013. године могу се пронаћи у оквиру буџета, а предност Корсе су ниски трошкови одржавања и велика доступност резервних дијелова. Најчешће се препоручују бензински мотори због једноставније механике.

Фиат Гранде Пунто – повољан и штедљив

Гранде Пунто се често истиче као један од најповољнијих аутомобила у овом цјеновном рангу. Примјерци произведени између 2009. и 2012. године, са моторима 1.2 бензин или 1.3 Мултијет, нуде малу потрошњу и приступачне сервисе. Иако ентеријер није најквалитетнији, многи возачи га бирају због повољног односа цијене и добијеног.

Дациа Логан – избор за породицу

За оне којима је потребан већи пртљажник и више простора на задњим сједиштима, Дациа Логан се намеће као рационално рјешење. У цјеновном рангу до 4.000 евра доступни су примјерци око 2010. годишта, често са већом километражом. Логан нуди једноставну технику и јефтино одржавање, али и скромнији ниво опреме.

Волксваген Голф Плус – удобност на дужим релацијама

Иако ријеђе, на тржишту се могу пронаћи и модели попут Голф Плус-а, најчешће са 1.9 ТДИ мотором. Ови аутомобили нуде више простора и комфора, али захтијевају детаљну провјеру због потенцијално скупих поправки и често враћене километраже.

Савјет за купце

Стручњаци савјетују да се при куповини половног аутомобила у овом цјеновном рангу не води рачуна само о марки, већ првенствено о стању возила. Редовно одржаван аутомобил са већом километражом често је бољи избор од „млађег“ возила са непознатом историјом.

Уз пажљив избор и детаљну проверу, буџет до 4.000 евра и даље може бити довољан за поуздан аутомобил који ће без већих проблема служити у свакодневној вожњи, преноси Бизпортал.

