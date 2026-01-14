Након снијега и леда слиједи нова мука за возаче: Опрезно за воланом

Извор:
Курир
14.01.2026
18:31
Коментари:0
Снијег и лед су почели да се топе, али се сада грађани суочавају са другим проблемом, бљузгавицом, која може бити јако опасна по возаче.
Аутомобилиста Чедомир Бркић објаснио је за Курир да иако јесте мање опасна од леда, бљузгавица може представљати препреку:
- Аутомобили немају адекватну подлогу за кретање, а онда долази и до неконтролисаног кретања аутомобила, када аутомобил дохвати дио асфалта и дио бљузгавице долази до проклизавања и премјештања из траке у траку. Треба пазити. Ако је могуће, добро је имати код себе ланце, лопатицу и флуоресцентни прслук јер је једнако лако заглавити се у бљузгавици као у леду и снијегу - каже Бркић.
Бркић истиче да најопрезнији треба бити онда када аутомобил прелази са кретања по сувом путу на кретање по бљузгавици, а додаје да је ово опасније од вожње по растреситом снијегу.
- Треба возити што опрезније и спорије, као и претходних дана. Сада наилази отопљење, има мање снијега и више воде, али сутра и прекосутра ће бити много воде на путу. Треба пазити да велике водене површине прођемо што спорије како не би дошло до одвајања точка од асфалта што и изазива неконтролисано кретање. То је најопасније у кривини и долази до излијетања - каже Бркић.
