Стотине туже државу: "Преминули су прије него што су дочекали исплату..."

Извор:

Дневник.хр

14.01.2026

17:56

Zagreb Hrvatska
Фото: Pham Ngoc Anh/Pexels

На стотине тужби стигле су на управне судове због инклузивног додатка. Углавном је ријеч о питањима насљедства због неисплаћених додатака особа које су преминуле прије него што су дочекале исплату, односно држава није у законском року донијела рјешење.

На загребачки суд стигло је 226 тужби, а како су поручили, огледним спором обухватили су случајеве обуставе поступка након смрти странке.

"Не могу предвидјети што ће судови рећи. Не желим то коментарисати јер је било свакаквих ситуација гд‌је су људи пријављивали чланове породица који су били у високој доби, непокретни, имали 90 година... јер су чули да је сад нови закон па ће добити право. То ће судови рјешавати", поручио је премијер Хрватске Андреј Пленковић, преноси Дневник.хр.

