Грађани у страху: Људи са узнемирујућим маскама улазили у дворишта

Извор:
Дневник.хр
14.01.2026
15:21
Коментари:0
Грађани Водица и Трибунја пријавили су сумњу на несвакидашњи покушај преваре. Како наводе, примијетили су особе које носе узнемирујуће маске и под изговором поклада улазе у дворишта породичних кућа, тражећи новац.
О свему је обавијештена полиција, која је одмах изашла на терен. Након поступања, нису утврђени елементи прекршаја нити кривичног дјела.
Из полиције апелују на грађане да буду опрезни приликом ненајављених посјета непознатих особа. Савјетује се да се врата не отварају прије провјере ко долази и с којом намјером, те да се свако сумњиво понашање одмах пријави надлежним органима.
"Полиција је запримила дојаву да двије особе у Водицама носе покладне маске и обилазе куће на подручју града. Одмах по пријему дојаве, полицијски службеници су на наведеној адреси затекли двије женске особе са покладним маскама, од којих је једна била малољетна. Након обављених провјера, нису утврђени елементи прекршаја нити кривичног дјела", саопштено је из Полицијске управе шибенско-книнске, преноси Дневник.хр.
