Logo
Large banner

Орбан: Не прихватамо ратни план Брисела, не расту паре на дрвету

14.01.2026

15:07

Коментари:

0
Орбан: Не прихватамо ратни план Брисела, не расту паре на дрвету
Фото: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Премијер Мађарске Виктор Орбан рекао је да, према плану Брисела за кредит Украјини, Будимпешта треба да издвоји девет милијарди долара.

"Једно је сигурно - рећи ћемо "не" бриселском ратном плану", истакао Орбан.

Он је подсjетиo да Украјинци траже 800 милијарди долара за наредних десет година и иронично додао да "новац не расте на дрвету".

Bolnica

Здравље

У Русији почео да се користи нови лијек за лијечење рака

Орбан је у објави на друштвеним мрежама написао да би, према Бриселу, Мађарска овако требало да прикупи потребна средства - укинули би 13. и 14. мјесечну пензију, субвенције за изградњу куће, чоколаду, смањење рачуна за комуналне услуге, паушални порез на доходак, кредит за раднике, пореске олакшице за мајке, младе и породице...

"Могли бисмо наставити у недоглед", додао је и навео да је то све написано у препорукама Европске уније.

Како је навео одлука о кредиту треба да буде донијета 12. априла.

Подијели:

Таг:

Виктор Орбан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

bolest, zaraza, bolnica

Здравље

У Русији почео да се користи нови лијек за лијечење рака

1 ч

0
Вријеме

Друштво

Сутра промјенљиво облачно, уз сунчане периоде и топлије

1 ч

0
Шумокрадице пуцале на полицију и возача грталице

Хроника

Шумокрадице пуцале на полицију и возача грталице

1 ч

0
Шта се ради са бадњаком који остане до Малог Божића: Никако га не бацајте!

Друштво

Шта се ради са бадњаком који остане до Малог Божића: Никако га не бацајте!

1 ч

0

Више из рубрике

Словачки министар: Идеја стварања европске војске ─ глупост

Свијет

Словачки министар: Идеја стварања европске војске ─ глупост

2 ч

0
Шок у Јапану: Премијерка Такаичи планира распуштање парламента и ванредне изборе

Свијет

Шок у Јапану: Премијерка Такаичи планира распуштање парламента и ванредне изборе

2 ч

0
Макрон: Посљедице ће бити несагледиве

Свијет

Макрон: Посљедице ће бити несагледиве

2 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Гренланд нам треба због националне безбједности

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

25

Снежана Ђуришић се огласила након подношења кривичне пријаве због њеног наступа у Загребу

16

16

Порастао број жртава стравичне несреће на Тајланду

16

16

Због загађеног ваздуха у Сарајеву проглашено ''Упозорење'': На снази низ рестриктивних мјера

16

11

Вриједност биткоина на највећој свјетској берзи криптовалута

16

06

Младен Бојиновић за АТВ: Србија је спремна за Европско првенство

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner