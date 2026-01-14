Орбан: Не прихватамо ратни план Брисела, не расту паре на дрвету

14.01.2026
15:07
Премијер Мађарске Виктор Орбан рекао је да, према плану Брисела за кредит Украјини, Будимпешта треба да издвоји девет милијарди долара.
"Једно је сигурно - рећи ћемо "не" бриселском ратном плану", истакао Орбан.
Он је подсjетиo да Украјинци траже 800 милијарди долара за наредних десет година и иронично додао да "новац не расте на дрвету".
Орбан је у објави на друштвеним мрежама написао да би, према Бриселу, Мађарска овако требало да прикупи потребна средства - укинули би 13. и 14. мјесечну пензију, субвенције за изградњу куће, чоколаду, смањење рачуна за комуналне услуге, паушални порез на доходак, кредит за раднике, пореске олакшице за мајке, младе и породице...
"Могли бисмо наставити у недоглед", додао је и навео да је то све написано у препорукама Европске уније.
Како је навео одлука о кредиту треба да буде донијета 12. априла.
