Макрон: Посљедице ће бити несагледиве

Извор:

Б92

14.01.2026

13:38

Фото: Tanjug/AP/Christophe Ena

Ако је угрожен суверенитет европске земље и савезника, посљедице би биле без преседана, рекао је данас француски предсједник Емануел Макрон.

"Не потцјењујемо изјаве о Гренланду", рекао је Макрон током састанка кабинета, коментаришући настојања америчког предсједника Доналда Трампа да преузме контролу над арктичком територијом.

Макрон је крајем децембра изразио "непоколебљиву" подршку Француске суверенитету и територијалном интегритету Данске и Гренланда.

Доналд Трамп-27112025

Свијет

Трамп: Гренланд нам треба због националне безбједности

"Гренланд припада свом народу, а Данска је његов гарант. Придружујем се гласу Европљана у изражавању наше пуне солидарности", навео је Макрон тада на друштвеној мрежи Икс.

Емануел Макрон

Grenland

