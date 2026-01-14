Макрон: Посљедице ће бити несагледиве

Извор:
Ако је угрожен суверенитет европске земље и савезника, посљедице би биле без преседана, рекао је данас француски предсједник Емануел Макрон.
"Не потцјењујемо изјаве о Гренланду", рекао је Макрон током састанка кабинета, коментаришући настојања америчког предсједника Доналда Трампа да преузме контролу над арктичком територијом.
Макрон је крајем децембра изразио "непоколебљиву" подршку Француске суверенитету и територијалном интегритету Данске и Гренланда.
"Гренланд припада свом народу, а Данска је његов гарант. Придружујем се гласу Европљана у изражавању наше пуне солидарности", навео је Макрон тада на друштвеној мрежи Икс.
