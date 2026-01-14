"Метеоролошки цунами": Један човјек погинуо, 35 повријеђених

14.01.2026
Једна особа је погинула, а десетине су повријеђене након што је феномен познат као метеоролошки цунами у понедељак послијеподне погодио плажу у аргентинском обалном граду Санта Клара дел Мар.
Снимци приказују купаче како бјеже пред таласима који су изненада преплавили обалу.
Погинуо је 29-годишњи Јаир Амир Мано Нунез, који је био на одмору са дјевојком. Налазио се на ушћу лагуне у Мар Чикити када га је талас повукао у море. Према прелиминарним извјештајима, ударио је главом о стене, што је изазвало губитак свијести и утапање.
Према локалним медијима, најмање 35 особа је повријеђено, а један мушкарац је доживио срчани удар након што га је вода повукла. Очевици су описивали хаос на плажи, гдје су снажни налети воде носили торбе, сунцобране и лежаљке, а купачи су се међусобно помагали како би избјегли да их струја однесе.
Una persona murió y más de 30 resultaron heridas este lunes al producirse un fenómeno denominado #Meteotsunami en la costa atlántica argentina. — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) January 13, 2026
El incidente afectó a distintas ciudades balnearias del país sudamericano, entre ellas Mar del Plata, Santa Clara del Mar y Mar… pic.twitter.com/i5wwAxAJ6X
Иако снимци нису забиљежили главни удар, сведоци су изјавили да су таласи били високи и до 9 метара.
"Створио се црни вртлог; никада нисам видио ништа слично", рекао је један од спасилаца. Други су се присјетили како се море неуобичајено повукло само неколико тренутака прије него што је огроман талас ударио у обалу.
Власти вјерују да је смртоносни талас био метеоролошки цунами, феномен који настаје због наглих промјена атмосферског притиска.
"То је непредвидив догађај, не знамо хоће ли се поновити", изјавио је Фабијан Гарсија, начелник Цивилне заштите за провинцију Буенос Ајрес.
Предсједник синдиката спасилаца Нахуел Нардоне рекао је да су таласи достигли "незамисливе висине" и назвао појаву врстом "мини цунамија" који није изазван потресом, већ метеоролошким условима.
Након догађаја наређена је превентивна евакуација свих плажа у том подручју. Необично понашање мора забиљежено је у више градова, укључујући Мар Чикиту, Санта Клару дел Мар и Мар дел Плату, гдје су спасиоци такође морали да интервенишу након што се ниво воде у неколико секунди подигао од струка до врата.
За разлику од класичних цунамија, таласи метеоролошког цунамија не настају због потреса, већ због атмосферских поремећаја који се развијају на малим просторним и временским скалама и резонацијом преносе енергију таласима.
Резонанција настаје када се брзина поремећаја, праћена наглим скоковима притиска ваздуха (до 10 хПа у десет минута) и ударима вјетра (до 20 m/s), приближи брзини таласа плитког мора.
Таласима плитког мора обухватају читав стуб воде, а њихова брзина зависи од дубине – бржи су у дубљем, а спорији у плићем мору. Приближавањем обали и због резонанције унутар лука и залива, осцилације се могу повећати и до десет пута.
