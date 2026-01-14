Logo
Large banner

"Метеоролошки цунами": Један човјек погинуо, 35 повријеђених

14.01.2026

13:07

Коментари:

0
"Метеоролошки цунами": Један човјек погинуо, 35 повријеђених

Једна особа је погинула, а десетине су повријеђене након што је феномен познат као метеоролошки цунами у понедељак послијеподне погодио плажу у аргентинском обалном граду Санта Клара дел Мар.

Снимци приказују купаче како бјеже пред таласима који су изненада преплавили обалу.

Погинуо је 29-годишњи Јаир Амир Мано Нунез, који је био на одмору са дјевојком. Налазио се на ушћу лагуне у Мар Чикити када га је талас повукао у море. Према прелиминарним извјештајима, ударио је главом о стене, што је изазвало губитак свијести и утапање.

Према локалним медијима, најмање 35 особа је повријеђено, а један мушкарац је доживио срчани удар након што га је вода повукла. Очевици су описивали хаос на плажи, гдје су снажни налети воде носили торбе, сунцобране и лежаљке, а купачи су се међусобно помагали како би избјегли да их струја однесе.

Иако снимци нису забиљежили главни удар, сведоци су изјавили да су таласи били високи и до 9 метара.

"Створио се црни вртлог; никада нисам видио ништа слично", рекао је један од спасилаца. Други су се присјетили како се море неуобичајено повукло само неколико тренутака прије него што је огроман талас ударио у обалу.

"Мини цунами"

Власти вјерују да је смртоносни талас био метеоролошки цунами, феномен који настаје због наглих промјена атмосферског притиска.

"То је непредвидив догађај, не знамо хоће ли се поновити", изјавио је Фабијан Гарсија, начелник Цивилне заштите за провинцију Буенос Ајрес.

beograd

Србија

Ужасан призор у центру града: Мушкарац пронађен мртав у локви крви

Предсједник синдиката спасилаца Нахуел Нардоне рекао је да су таласи достигли "незамисливе висине" и назвао појаву врстом "мини цунамија" који није изазван потресом, већ метеоролошким условима.

Након догађаја наређена је превентивна евакуација свих плажа у том подручју. Необично понашање мора забиљежено је у више градова, укључујући Мар Чикиту, Санта Клару дел Мар и Мар дел Плату, гдје су спасиоци такође морали да интервенишу након што се ниво воде у неколико секунди подигао од струка до врата.

Шта је метеоролошки цунами?

За разлику од класичних цунамија, таласи метеоролошког цунамија не настају због потреса, већ због атмосферских поремећаја који се развијају на малим просторним и временским скалама и резонацијом преносе енергију таласима.

Марк Брновић

Свијет

Ово је посљедња објава Марка Брновића

Резонанција настаје када се брзина поремећаја, праћена наглим скоковима притиска ваздуха (до 10 хПа у десет минута) и ударима вјетра (до 20 m/s), приближи брзини таласа плитког мора.

Таласима плитког мора обухватају читав стуб воде, а њихова брзина зависи од дубине – бржи су у дубљем, а спорији у плићем мору. Приближавањем обали и због резонанције унутар лука и залива, осцилације се могу повећати и до десет пута.

Подијели:

Таг:

cunami

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп "заратио" са премијером Гренланда: "Не знам ко је он, али је у проблему"

Свијет

Трамп "заратио" са премијером Гренланда: "Не знам ко је он, али је у проблему"

3 ч

0
Резерве девиза и злата Русије достигле историјски максимум

Економија

Резерве девиза и злата Русије достигле историјски максимум

3 ч

0
Шок, аматер побиједио Синера у Аустралији

Тенис

Шок, аматер побиједио Синера у Аустралији

3 ч

0
Чекања на граничним прелазима Градишка и Доња Градина

Друштво

Чекања на граничним прелазима Градишка и Доња Градина

4 ч

0

Више из рубрике

Трамп "заратио" са премијером Гренланда: "Не знам ко је он, али је у проблему"

Свијет

Трамп "заратио" са премијером Гренланда: "Не знам ко је он, али је у проблему"

3 ч

0
Лавров: Америчка операција у Венецуели је грубо кршење међународног права

Свијет

Лавров: Америчка операција у Венецуели је грубо кршење међународног права

4 ч

0
Ово је посљедња објава Марка Брновића

Свијет

Ово је посљедња објава Марка Брновића

4 ч

0
Иран: Спремни смо за рат

Свијет

Иран: Спремни смо за рат

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

25

Снежана Ђуришић се огласила након подношења кривичне пријаве због њеног наступа у Загребу

16

16

Порастао број жртава стравичне несреће на Тајланду

16

16

Због загађеног ваздуха у Сарајеву проглашено ''Упозорење'': На снази низ рестриктивних мјера

16

11

Вриједност биткоина на највећој свјетској берзи криптовалута

16

06

Младен Бојиновић за АТВ: Србија је спремна за Европско првенство

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner