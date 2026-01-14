Ово је посљедња објава Марка Брновића

Извор:
14.01.2026
Марк Брновић, бивши државни тужилац Аризоне, који је умро 13. јануара у 59. години, два дана раније огласио се посљедњи пут на Иксу.
Брновић се, наиме, 11. јануара, огласио на друштвеној мрежи "X", гдје се опростио од свог пријатеља.
Поред двије фотографије, он је, између осталог, објавио и дио цитата из Јеванђеља по Јовану.
"Ако човјек међу вама
Нема гријеха на руци
Нека баци камен на мене
Што свирам у бенду... Почивај у миру, Боби. Тако сам срећан што сам га упознао, сви смо бољи што смо га имали у нашим животима", написао је Брновић.
If a man among you— Mark Brnovich (@GeneralBrnovich) January 11, 2026
Got no sin upon his hand
Let him cast a stone at me
For playing in the band…RIP Bobby. So fortunate to have met him…we are all better for having him in our lives. pic.twitter.com/uuUiD9hWV8
Подсјетимо, вијест о смрти Марка Брновића његова породица потврдила је 13. јануара.
"Са дубоком тугом породица Брновић објављује да је Марк Брновић преминуо. Најпознатији као 26. државни тужилац Аризоне, државни и савезни тужилац и заговорник правде, заувек ћемо га памтити и цијенити као вољеног оца, мужа, сина и брата. Срце нам је сломљено због овог губитка и дубоко смо дирнути изливом љубави и подршке толико дивних људи широм државе и земље. Породица моли за приватност током овог тешког времена. Организација комеморације биће објављена чим буде доступна", наводи се у саопштењу.
Иако породица није саопштила узрок смрти, The Arizona Republic је цитирао бившу Брновићеву портпаролку Кети Конор, која је рекла да је преминуо у сну, највјероватније од срчаног удара.
Подсјетимо, Марка Брновића је прошлог љета предсједник САД Доналд Трамп номиновао за амбасадора САД у Србији, али је Бијела кућа касније повукла номинацију.
Брновић, чији су родитељи емигрирали из Србије, рођен је у Детроиту 1966. године.
Тренутно на програму