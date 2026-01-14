Logo
Ово је посљедња објава Марка Брновића

Извор:

Агенције

14.01.2026

11:41

Коментари:

0
Ово је посљедња објава Марка Брновића
Фото: Printscreen/Youtube

Марк Брновић, бивши државни тужилац Аризоне, који је умро 13. јануара у 59. години, два дана раније огласио се посљедњи пут на Иксу.

Брновић се, наиме, 11. јануара, огласио на друштвеној мрежи "X", гдје се опростио од свог пријатеља.

Поред двије фотографије, он је, између осталог, објавио и дио цитата из Јеванђеља по Јовану.

"Ако човјек међу вама

Нема гријеха на руци

Нека баци камен на мене

Што свирам у бенду... Почивај у миру, Боби. Тако сам срећан што сам га упознао, сви смо бољи што смо га имали у нашим животима", написао је Брновић.

Подсјетимо, вијест о смрти Марка Брновића његова породица потврдила је 13. јануара.

"Са дубоком тугом породица Брновић објављује да је Марк Брновић преминуо. Најпознатији као 26. државни тужилац Аризоне, државни и савезни тужилац и заговорник правде, заувек ћемо га памтити и цијенити као вољеног оца, мужа, сина и брата. Срце нам је сломљено због овог губитка и дубоко смо дирнути изливом љубави и подршке толико дивних људи широм државе и земље. Породица моли за приватност током овог тешког времена. Организација комеморације биће објављена чим буде доступна", наводи се у саопштењу.

Марк Брновић

Свијет

Познато од чега је умро Марк Брновић?

Иако породица није саопштила узрок смрти, The Arizona Republic је цитирао бившу Брновићеву портпаролку Кети Конор, која је рекла да је преминуо у сну, највјероватније од срчаног удара.

Подсјетимо, Марка Брновића је прошлог љета предсједник САД Доналд Трамп номиновао за амбасадора САД у Србији, али је Бијела кућа касније повукла номинацију.

Марк Брновић

Свијет

Ко је био Марк Брновић? Трамп га номиновао за амбасадора у Србији

Брновић, чији су родитељи емигрирали из Србије, рођен је у Детроиту 1966. године.

