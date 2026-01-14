Logo
Large banner

Данска поручила да ће ојачати војно присуство на Гренланду

Извор:

СРНА

14.01.2026

10:53

Коментари:

0
Данска поручила да ће ојачати војно присуство на Гренланду
Фото: Tanjug/AP/Michel Euler

Министар одбране Данке, Тоелс Лунд, којег су САД критиковале да је "занемарио одбрану Гренланда" рекао је данас да ће Данска "ојачати" војно присуство на арктичкој територији и да је у дијалогу са савезницима у НАТО-у.

"Наставићемо да јачамо наше војно присуство на Гренланду, али ћемо такође имати још већи фокус унутар НАТО-а на више вјежби и повећано присуство НАТО-а на Арктику", написао је Троелс Лунд Поулсен у саопштењу за АФП.

Саопштење је стигло неколико сати пре састанка званичника Гренланда, Данске и САД у Белој кући о будућности аутономне данске територије.

Лунд Поулсен је додао да Данска "има стални дијалог са савезницима о новим и повећаним активностима у 2026. години".

Подијели:

Тагови:

Danska

Grenland

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Захарова о Гренланду: ЕУ да се сјети Крима

Свијет

Захарова о Гренланду: ЕУ да се сјети Крима

2 ч

0
Француска запријетила Америци

Свијет

Француска запријетила Америци

4 ч

0
У Вашингтону састанак о Гренланду

Свијет

У Вашингтону састанак о Гренланду

5 ч

0
Нилсен: Гренланђани не желе да буду дио Америке

Свијет

Нилсен: Гренланђани не желе да буду дио Америке

16 ч

0

Више из рубрике

Руска војска има нову тактику на фронту

Свијет

Руска војска има нову тактику на фронту

2 ч

0
Појавио се снимак напада на танкере у Црном мору

Свијет

Појавио се снимак напада на танкере у Црном мору

2 ч

0
Захарова о Гренланду: ЕУ да се сјети Крима

Свијет

Захарова о Гренланду: ЕУ да се сјети Крима

2 ч

0
Члан "Кобри" задавио трудну дјевојку шалом: Нови детаљи убиства фитнес инструкторке

Свијет

Члан "Кобри" задавио трудну дјевојку шалом: Нови детаљи убиства фитнес инструкторке

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

46

Трамп "заратио" са премијером Гренланда: "Не знам ко је он, али је у проблему"

12

42

Резерве девиза и злата Русије достигле историјски максимум

12

38

Шок, аматер побиједио Синера у Аустралији

12

33

Чекања на граничним прелазима Градишка и Доња Градина

12

32

Ужасан призор у центру града: Мушкарац пронађен мртав у локви крви

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner