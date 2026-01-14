Данска поручила да ће ојачати војно присуство на Гренланду

Извор:
СРНА
14.01.2026
10:53
Министар одбране Данке, Тоелс Лунд, којег су САД критиковале да је "занемарио одбрану Гренланда" рекао је данас да ће Данска "ојачати" војно присуство на арктичкој територији и да је у дијалогу са савезницима у НАТО-у.
"Наставићемо да јачамо наше војно присуство на Гренланду, али ћемо такође имати још већи фокус унутар НАТО-а на више вјежби и повећано присуство НАТО-а на Арктику", написао је Троелс Лунд Поулсен у саопштењу за АФП.
Саопштење је стигло неколико сати пре састанка званичника Гренланда, Данске и САД у Белој кући о будућности аутономне данске територије.
Лунд Поулсен је додао да Данска "има стални дијалог са савезницима о новим и повећаним активностима у 2026. години".
