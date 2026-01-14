Члан "Кобри" задавио трудну дјевојку шалом: Нови детаљи убиства фитнес инструкторке

Извор:
Телеграф
14.01.2026
10:20
Коментари:0
Јохана Г. (34) из Штајерске пронађена је мртва након што је нестала у петак. Ухапшени члан аустријских "Кобри" признао је током испитивања да је током њиховог посљедњег сусрета дошло до инцидента и да је дјевојка мртва.
Младић (30) из Штајерске признао је истражитељима да је убио Јохану, након чега је тијело закопао у рупи. Припадник аустријских "Кобри" је затим открио мјесто гдје је закопао тијело - на имању његових родитеља у Штајерској. Исте вечери истражитељи су пронашли тијело нестале фитнес инструкторке.
Свијет
Аустрија у шоку: Трагичан крај потраге за Јоханом, ухапшен полицајац
Током испитивања осумњичени је злочин представио као несрећу. Како је рекао, њих двоје су имали односе у аутомобилу, када ју је он "ненамјерно" задавио шалом.
Према наводима истражитеља, полицајац је посљедња особа која је видјела жену прије њеног нестанка. Он је у својој изјави признао да је током сусрета са Јоханом дошло до односа у аутомобилу, који је укључивао опасне "игре гушења".
Те игре, како тврди, довеле су до трагичног исхода, а он је у паници потом закопао њено тијело.
Члан Кобри је преко ноћи одведен у затвор Грац-Јакомини. Одлука о томе да ли ће му бити одређен притвор очекује се у сриједу. Полиција и тужиоци ће на конференцији за новинаре у сриједу пружити најновије информације о истрази.
Притисак на осумњиченог се недавно драматично повећао. Током претреса куће његових родитеља, истражитељи су пронашли два украдена службена пиштоља, за које се вјерује да потичу из претходних полицијских станица. Чак и ако овај налаз није директно повезан са смрћу Јохане Г., он додатно инкриминише тридесетогодишњака.
Наређена је обдукција како би се открио узрок смрти, док се тачне околности злочина и даље испитују.
Дјевојка је у вријеме смрти била трудна и наводно је носила дијете осумњиченог. Жена је нестала у петак, 9. јануара, након сусрета са ожењеним полицајцем из елитне аустријске јединице "Кобра", кога је упознала преко платформе за упознавање.
Најновије
Најчитаније
12
46
12
42
12
38
12
33
12
32
Тренутно на програму