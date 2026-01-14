Logo
Члан "Кобри" задавио трудну дјевојку шалом: Нови детаљи убиства фитнес инструкторке

Фото: Facebook

Јохана Г. (34) из Штајерске пронађена је мртва након што је нестала у петак. Ухапшени члан аустријских "Кобри" признао је током испитивања да је током њиховог посљедњег сусрета дошло до инцидента и да је дјевојка мртва.

Младић (30) из Штајерске признао је истражитељима да је убио Јохану, након чега је тијело закопао у рупи. Припадник аустријских "Кобри" је затим открио мјесто гдје је закопао тијело - на имању његових родитеља у Штајерској. Исте вечери истражитељи су пронашли тијело нестале фитнес инструкторке.

Јохана

Свијет

Аустрија у шоку: Трагичан крај потраге за Јоханом, ухапшен полицајац

Током испитивања осумњичени је злочин представио као несрећу. Како је рекао, њих двоје су имали односе у аутомобилу, када ју је он "ненамјерно" задавио шалом.

Према наводима истражитеља, полицајац је посљедња особа која је видјела жену прије њеног нестанка. Он је у својој изјави признао да је током сусрета са Јоханом дошло до односа у аутомобилу, који је укључивао опасне "игре гушења".

Те игре, како тврди, довеле су до трагичног исхода, а он је у паници потом закопао њено тијело.

Члан Кобри је преко ноћи одведен у затвор Грац-Јакомини. Одлука о томе да ли ће му бити одређен притвор очекује се у сриједу. Полиција и тужиоци ће на конференцији за новинаре у сриједу пружити најновије информације о истрази.

Притисак на осумњиченог се недавно драматично повећао. Током претреса куће његових родитеља, истражитељи су пронашли два украдена службена пиштоља, за које се вјерује да потичу из претходних полицијских станица. Чак и ако овај налаз није директно повезан са смрћу Јохане Г., он додатно инкриминише тридесетогодишњака.

Наређена је обдукција како би се открио узрок смрти, док се тачне околности злочина и даље испитују.

Дјевојка је у вријеме смрти била трудна и наводно је носила дијете осумњиченог. Жена је нестала у петак, 9. јануара, након сусрета са ожењеним полицајцем из елитне аустријске јединице "Кобра", кога је упознала преко платформе за упознавање.

