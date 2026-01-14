Страдао радник у Мостару

14.01.2026
09:34
Коментари:0
У мостарском насељу Ортијеш јуче, 13. јануара је страдао радник М. Б. (60).
Из Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона (МУП ХНК), наводе да се несреће догодила око 14.15 сати.
"У мјесту Ортијеш-старо насеље страдао је радник М. Б. (60). С наведеним су упознати крим. полиција и надлежни тужилац", саопштено је из МУП-а ХНК.
Додају да је извршен увиђај, те да су предузете све потребне мјере.
