Страдао радник у Мостару

14.01.2026

09:34

Коментари:

0
Страдао радник у Мостару
Фото: Pixabay

У мостарском насељу Ортијеш јуче, 13. јануара је страдао радник М. Б. (60).

Из Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретванског кантона (МУП ХНК), наводе да се несреће догодила око 14.15 сати.

"У мјесту Ортијеш-старо насеље страдао је радник М. Б. (60). С наведеним су упознати крим. полиција и надлежни тужилац", саопштено је из МУП-а ХНК.

Додају да је извршен увиђај, те да су предузете све потребне мјере.

