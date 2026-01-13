Logo
Украо шунку и кулен, па завршио иза решетака

13.01.2026

18:18

Фото: Pixabay

Припадници Министарства унутрашњих послова у Бачу расвијетлили су кривично дјело тешка крађа и ухапсили осумњиченог, М. А. (20) са подручја ове општине.

Сумња се да је он провалио у пушницу једног мјештанина Плавне и украо из ње већу количину сухомеснатих производа, шунки и кулена.

Уставни суд Јужне Кореје Јун Сук Јеол tanjug ap

Свијет

Затражена смртна казна за бившег јужнокорејског предсједника

Полиција је, сутрадан, идентификовала осумњиченог и поднијела против њега кривичну пријаву, због постојања основа сумње да је учинио кривично дјело тешка крађа.

