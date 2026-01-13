Украо шунку и кулен, па завршио иза решетака

Извор:
Телеграф
13.01.2026
18:18
Припадници Министарства унутрашњих послова у Бачу расвијетлили су кривично дјело тешка крађа и ухапсили осумњиченог, М. А. (20) са подручја ове општине.
Сумња се да је он провалио у пушницу једног мјештанина Плавне и украо из ње већу количину сухомеснатих производа, шунки и кулена.
Полиција је, сутрадан, идентификовала осумњиченог и поднијела против њега кривичну пријаву, због постојања основа сумње да је учинио кривично дјело тешка крађа.
