Затражена смртна казна за бившег јужнокорејског предсједника

13.01.2026

18:11

Затражена смртна казна за бившег јужнокорејског предсједника

Специјално тужилаштво Јужне Кореје затражило је смртну казну за бившег јужнокорејског предсједника Јун Сук Јола, који је оптужен за побуну, јавила је државна новинска агенција Јонхап.

Према Кривичном закону Јужне Кореје, за покушај да се предводи побуна, Јун може бити осуђен на смртну или доживотну затворску казну са или без присилног рада.

Јун је оптужен за побуну против уставног поретка због покушаја да уведе ратно стање у децембру 2024. године.

Изрицање пресуде очекује се почетком сљедећег мјесеца, пише ТАСС.

marija-zaharova-030925

Свијет

Захарова: Неприхватљиве пријетње ударима на Иран

Смртна казна није извршена у Јужној Кореји од 1997. године.

Тагови:

Смртна казна

Južna Koreja

