Затражена смртна казна за бившег јужнокорејског предсједника

13.01.2026
18:11
Коментари:0
Специјално тужилаштво Јужне Кореје затражило је смртну казну за бившег јужнокорејског предсједника Јун Сук Јола, који је оптужен за побуну, јавила је државна новинска агенција Јонхап.
Према Кривичном закону Јужне Кореје, за покушај да се предводи побуна, Јун може бити осуђен на смртну или доживотну затворску казну са или без присилног рада.
Јун је оптужен за побуну против уставног поретка због покушаја да уведе ратно стање у децембру 2024. године.
Изрицање пресуде очекује се почетком сљедећег мјесеца, пише ТАСС.
Свијет
Захарова: Неприхватљиве пријетње ударима на Иран
Смртна казна није извршена у Јужној Кореји од 1997. године.
Најновије
Најчитаније
20
39
20
39
20
31
20
30
20
22
Тренутно на програму